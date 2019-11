NFL: un guet-apens tendu à Colin Kaepernick?

La NFL aurait-elle tendu un piège au quart-arrière Colin Kaepernick en tentant de lui organiser une séance d’entraînement?

Samedi, Kaepernick a décidé de faire un pied de nez à la NFL et de tenir sa propre séance à Atlanta, par souci de transparence. L'athlète désirait que les médias soient présents pour filmer l'entraînement, ce qui lui a été refusé par la ligue.

Mais surtout, la NFL aurait exigé à Kaepernick qu’il signe une inhabituelle décharge de responsabilité qui aurait exempté le circuit en cas de blessure.

AFP

Celle-ci aurait également inclus une renonciation de demande d’indemnités, selon le réseau NBC Sports. Ainsi, la NFL pouvait se protéger d’une deuxième poursuite de Kaepernick qui aurait été potentiellement plus coûteuse. L’athlète s’était entendu avec la NFL en février dernier pour un montant d’indemnité inférieur à 10 millions $.

Toujours selon NBC Sports, le négociateur en chef de la NFL, Jeff Pash, aurait rédigé la décharge et aurait tenu à ce que celle-ci soit signée. On murmure dans les coulisses que Pash aurait tiré les ficelles du plan ayant pour but de mettre Kaepernick en échec sur le plan juridique.

AFP

Lorsque les détails de la séance d’entraînement organisée par la NFL pour Kaepernick avaient peu à peu fait surface, beaucoup de soupçons avaient déjà été éveillés. La date choisie était notamment curieuse, soit un samedi, la veille des matchs, ce qui empêchait les décideurs plus influents d’être sur place.