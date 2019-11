Patinage de vitesse: une journée en or pour une Canadienne

L’Ottavienne Ivanie Blondin a gagné la médaille d’or à l’épreuve de départ en groupe de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste disputée à Minsk, au Bélarus.

L’athlète de l’unifolié a remis un chrono de 8 min 22,630 s pour devancer la Néerlandaise Irene Schouten (8:22,710) et l’Italienne Francesca Lollobrigida (8:23,570).

Blondin a l'habitude de remporter des médailles en départ de groupe. Depuis la saison 2012-2013, celle qui a pris aux Jeux olympiques à deux reprises a décroché une médaille d'or et deux d'argent dans cette discipline aux Championnats du monde de distances individuelles, ainsi que six d'or, 11 d'argent et neuf de bronze sur le circuit de la Coupe du monde.

«Ça s'est très bien déroulé. J'ai été très patiente tout au long de la course et vers la fin, quand il restait deux tours à faire, l'opportunité parfaite de se faufiler derrière Irene Schouten s'est présentée. D'habitude, c'est le contraire, c'est elle qui me suit. Donc, c'était bien de profiter de l'effet d'aspiration. À l'amorce du dernier virage, j'y suis allée d'un geste de courte piste à ses dépens : je me suis placée à l'extérieur en amorçant le virage. Puis, j'ai emprunté un tracé très serré en sortant du virage et j'ai pu la dépasser dans les 100 derniers mètres, a expliqué Blondin dans un communiqué. C'est une sensation formidable de remporter une médaille d'or et de ramener une autre médaille à la maison pour le Canada.»

L'équipe canadienne longue piste renouera avec la compétition le week-end prochain à Tomaszow Mazowiecki, en Pologne.