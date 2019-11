People’s Choice Awards: looks réussis et ratés

Le gala des People’s Choice Awards n’est pas la plus grande soirée hollywoodienne et donc l’occasion parfaite pour tester une nouvelle tendance ou se glisser dans une tenue plus originale. Parmi celles qui ont remporté le pari, notons Zendaya Coleman, Karen Gillan, Kelly Rowland et Noah Schnapp. Quant au stylisme des looks de Gwen Stefani, Kelsea Ballerini et Sarah Hyland, il laissait à désirer.

Photo WENN.com

Photo AFP

Storm Reid et Kelly Rowland ont toutes les deux craqué pour des robes haute couture de la designer avant-gardiste Iris van Herpen ; un effet mille-feuilles bleuté pour l’une et une matière noire découpée au laser pour l’autre.

Photo WENN.com

Cette robe de Fausto Puglisi est très représentative de la maison aux codes colorés et ostentatoires, par contre la mise en beauté de Sarah Hyland ruine en quelque sorte le look. Photo AFP

Kim Kardashian s’est glissée dans une robe Versace qui unifie le cuir de serpent à la maille Oroton, un mélange original tout en sensualité. Photo AFP

Katherine Mcnamara ne fera pas de vague avec cette robe Azzaro aux découpes latérales, mais ce modèle peut traverser les années et peut-être est-ce là sa plus grande qualité. Photo WENN.com

En optant pour cette tenue arabisante de Christopher Esber, Zendaya Coleman démontre une fois de plus son penchant pour les créations chic et originales. Photo WENN.com

Jenna Dewan a drapé sa bedaine d’une robe colonne Monique Lhuillier. Pour les futures mamans qui ne veulent pas mouler leur ventre, ce style est une belle alternative. Photo WENN.com Photo AFP Karen Gillan a choisi une robe de la collection nuptiale de Viktor & Rolf, qui malgré un stylisme parfaitement coordonné ne lui donne pas des allures de mariées ! Par contre on ne peut pas en dire autant du look de Gwen Stefani, vêtue d’une création nuptiale de Vera Wang, qui semble un peu daté, alors que la chanteuse recevait le prix « icône de la mode ». Photo AFP

Rickey Thompson a déniché son complet vert émeraude dans la collection Givenchy femme (remarquez le boutonnage de la veste). La silhouette aux épaules surdimensionnées et à la taille marquée d’une ceinture sont les détails de la saison.

Photo AFP Le rose et le brun est une belle combinaison de couleurs, comme le démontre bien KJ Apa vêtu d’un complet et d’une chemise Ermenegildo Zegna. Des bottillons plus foncés auraient attiré moins le regard vers ses pieds. Photo AFP

Difficile de noter un aspect positif de cette tenue Raisa & Vanessa dont la confection (volants bord à vif, ourlet de la jupe), le style, la couleur et le stylisme font plutôt cheap. Dommage pour Kelsea Ballerini. Photo WENN.com