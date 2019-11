Petite enfance: un meilleur accès réclamé pour les parents

MONTRÉAL – Tous les parents du Québec doivent avoir la possibilité d’obtenir une place en centres de la petite enfance (CPE) et en milieux familiaux régis et subventionnés.

C’est ce que réclame la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), en marge du début des activités de la 4e Grande semaine des tout-petits, qui se tient du 17 au 23 novembre.

Si la centrale syndicale salue «la très bonne décision» du gouvernement Legault de revenir au tarif unique, elle estime toutefois qu’il faut faire encore plus pour améliorer l’accès aux services éducatifs de qualité à la petite enfance.

En particulier, la CSQ réclame plus de places en centres de la petite enfance (CPE) et en milieux familiaux régis et subventionnés.

«Le retour à un tarif unique est un pas dans la bonne direction, mais encore faut-il que les parents aient la possibilité d’obtenir une place au moment de leur choix», a souligné dimanche la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, par communiqué.

La CSQ déplore que les parents n’aient pas souvent le luxe de choisir autre chose que le service privé, faute de places ailleurs, ce qui leur coûte plus cher.

Mme Ethier est d’avis que le réseau public subventionné est un gage de qualité et milite pour qu’il redevienne la pierre d’assise. Elle a confié en entrevue avec l’Agence QMI qu’il était temps de «revenir à l’essence même de la politique familiale créée il y a 20 ans», qui avait notamment pour objectif de promouvoir l’égalité des chances et de sortir les femmes de la pauvreté en permettant d’avoir accès à un réseau abordable.

«On a fait du chemin, mais il y a des choses à améliorer», a-t-elle ajouté, rappelant que les plus petits sont l’avenir de la société.

«Soyons clairs, la solution n’est pas de mieux soutenir le privé, mais d’offrir une place à chaque enfant en milieu familial régi et subventionné ou en CPE», a pour sa part fait savoir Valérie Grenon, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ).

La CSQ soutient d’ailleurs que changer de milieu peut être un facteur de vulnérabilité aggravant dans le développement de l’enfant.

Les deux organismes vont d’ailleurs lancer une nouvelle campagne numérique durant la Grande semaine des tout-petits, notamment de valorisation des CPE et des milieux familiaux régis et subventionnés.

«C’est un choix gagnant pour toute la société», estime-t-on.