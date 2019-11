[PHOTOS] Voici 10 édifices historiques disparus du paysage de la ville de Québec

Plusieurs édifices du patrimoine bâti de la ville de Québec n'ont pas survécu à l’effet du temps. Soit en raison du feu ou parce qu'ils ont été abandonnés, puis démolis. Tandis que plusieurs autres n'ont pas survécu aux promoteurs. En voici quelques-uns.

1) Le Château Haldimand

Photo Fred C. Würtele

La construction du Château Haldimand, érigé entre 1784 et 1787, est une commande du gouverneur Frederick Haldimand (1718-1791). Le bâtiment se situait en face du Château Saint-Louis. Cet édifice en pierre mesurait 100 pieds de longueur et comptait trois étages avec des combles. S’y tenaient principalement des réceptions officielles ainsi que des bals donnés par les gouverneurs.

Après avoir connu plusieurs autres vocations, le bâtiment devient le siège de l’École normale Laval en 1857. En 1860, le gouvernement de la province de Québec décide d’y établir l’Assemblée législative ainsi que des bureaux d’administration. Les professeurs et les élèves doivent donc se relocaliser dans la maison des Jésuites sur la rue Dauphine. En mars 1865, le Château Haldimand redevient l’École normale jusqu’en 1892. Il est démoli la même année pour faire place au Château Frontenac.

Photo Fred C. Würtele

2) Le magasin du Roi

Photo Fred C. Würtele

Le magasin du Roi est érigé en 1819 à proximité du quai du Roi, aujourd’hui le quai de la Reine, et de l’anse du Cul-de-Sac. Cet imposant entrepôt mesurait 200 pieds de longueur et comptait trois étages. Cette vaste construction possédait des murs de pierre d’une épaisseur de trois pieds. Tout d’abord, ce bâtiment a été utilisé comme entrepôt de l’armée pour la suite être affecté au service de la Marine. Malheureusement, il est détruit par un incendie le 17 mars 1950.

Aujourd’hui, un parc occupe son emplacement sur le boulevard Champlain. À la droite de ce bâtiment, on peut apercevoir l'Ancien édifice de la Douane de Québec, aujourd’hui un lieu historique national du Canada.

Photo, Photo Moderne Enrg.

3) L’église Saint-Vincent-de-Paul

Photographe non identifié

Aujourd’hui, l’église de Saint-Vincent-de-Paul et son patronage ne sont plus qu’un souvenir. Construit entre 1895 et 1898 par l’architecte François-Xavier Berlinguet, ce vaste complexe contenait notamment l’église ainsi qu’une école.

Photographe non identifié

Le 15 mai 1949, l’église est ravagée par un incendie. Elle est reconstruite en 1950. Le réaménagement de la colline parlementaire et du secteur de la place D’Youville nécessite la démolition des bâtiments situés à l’est de l’église. En 1988, l’église est désaffectée et mise en vente par les religieux. Elle est démolie en 2009 et 2010. Le site est désormais vacant.

4) Le moulin des frères Reid à Wendake

Photo A. Boivin, Loretteville

Le site de la chute Kabir Kouba à Wendake voit l’installation d’un moulin à farine dès 1731. Les Jésuites sont les premiers à l’utiliser. Ne l’exploitant pas eux-mêmes, ils en donnent la responsabilité à des meuniers. Plus tard, vers 1749, un moulin à scie est incorporé à la bâtisse. Ce dernier devient un bâtiment distinct entre 1847 et 1853. En 1854, un moulin à papier est construit un peu plus au nord.

En 1870, les frères James et William Reid en deviennent les propriétaires. Après 1871, le moulin à farine cède définitivement sa place au moulin à papier. Malheureusement, l’incendie du 1er août 1900 détruit entièrement le moulin. Cet événement marque la fin de l’entreprise. Aujourd’hui, quelques parties des fondations sont encore présentes sur le site.

5) L’Hôtel de Ville de la rue Saint-Louis

Photographe non identifié

Entre 1840 et 1896, le premier hôtel de ville de Québec s’établit sur la rue Saint-Louis, à l’intersection de la rue Sainte-Ursule.

Ce bâtiment est érigé entre 1795 et 1797 par Thomas Aston Coffin. Par la suite, en 1816, il devient la propriété du juge Thomas Dunn. Plus tard, son fils William cède la maison à la ville. Elle est rénovée par les architectes Browne et Lecourt en 1850. En 1898, elle est démolie pour faire place aux bâtiments actuels.

Sous un autre angle, on peut voir ici une partie de la rue Saint-Louis vers 1870. Le bâtiment situé à la droite de l’hôtel de ville est alors occupé par la cour du recorder, l’ancêtre de la cour municipale. De plus, si on y regarde de plus près, on peut apercevoir l’ancienne porte Saint-Louis à l’arrière-plan.

Photo L. P. Vallée, Portrait and Landscape Photographer, Quebec

6) L’élévateur à grain de la Great Northern

Photographe non identifié

L’élévateur à grains de la compagnie ferroviaire du Grand Nord est érigé en 1900 sur la Pointe-à-Carcy, dans le port de Québec. Il pouvait contenir jusqu’à un million de boisseaux de céréales. Au début du XXe siècle, on veut faire de Québec un grand port céréalier qui pourrait concurrencer celui de New York. Finalement, l’immense silo à grains est peu utilisé. Il est détruit par le feu le 16 octobre 1909, ainsi que l’édifice de la Douane, les hangars, les entrepôts et les quais environnants.

7) La Porte Hope et la Porte du Palais

Photo L. P. Vallée, Portrait and Landscape Photographer, Quebec

Les militaires britanniques font construire la Porte Hope en 1786. Située au bas de la rue Sainte-Famille, elle permet de contrôler l’accès à la ville fortifiée par la côte de la Canoterie. À l’époque, les portes sont mal éclairées et sont difficilement accessibles pour les voitures à cheval. À l’époque, les portes sont fermées pour la nuit. L’accès à la ville est alors bloqué jusqu’au lendemain. Finalement, la porte Hope ainsi que les murs adjacents sont démolis en 1873 à la suite du départ de la garnison britannique.

Photo L. P. Vallée, Portrait and Landscape Photographer, Quebec

La Porte du Palais est construite en 1690. Elle est remplacée en 1748, puis de nouveau en 1830. Elle se situait sur la côte du Palais. Comme la porte était très étroite et qu’elle constituait un obstacle à la circulation, elle est également démolie en 1873.

8) L’Auberge le Chien d’Or

Photo L. P. Vallée

En 1688, le chirurgien Timothée Roussel fait construire une maison sur la rue Buade, qui est connue à l’époque sous le nom de la Maison du Chien d’Or. En 1734, c’est Nicolas Jacquin dit Philibert, le héros de la légende du Chien d’Or, qui en devient propriétaire.

Vers 1786, elle est acquise par le lieutenant Miles Prentice. Elle devient alors l’Auberge Le Chien d’Or et sert de salle de réunion pour les francs-maçons.

Entre 1846 et 1869, le vieux bâtiment sert de bureau de poste. En 1869, l’édifice est démoli pour faire place à l’Hôtel des Postes, aujourd’hui l’édifice Louis-S. St-Laurent. Le bas-relief du chien d’or, sculpté à la fin du XVIIe siècle, est conservé et intégré au nouvel édifice livré en 1872. Il y est toujours.

Photographe non identifié

9) Le Palais de l’Intendant

Photographe non identifié

L’actuel site de l’îlot des Palais est un site historique et archéologique d’exception. Sur ces anciens terrains, les intendants de la Nouvelle-France s’occupaient de gérer tous les aspects de l’administration civile. Économie, commerce, justice et peuplement faisaient partie de leurs responsabilités. Le palais de l’intendant était donc un important lieu de pouvoir en Nouvelle-France.

Même si le palais de l’intendant ne fait plus partie du paysage de la ville, les voûtes actuelles du second et du troisième palais existent toujours. Ce sont d’ailleurs les plus grandes voûtes du Régime français encore visibles à Québec.

Outre le palais, le site a également été occupé par deux brasseries. Tout d’abord, il y a celle de l’Intendant Jean Talon en 1668. Par la suite, en 1852, c’est au tour de l’Irlandais Joseph Knight Boswell de s’y installer. En 1952, la brasserie Boswell fusionne avec Dow. Les activités de l’entreprise cessent en 1968.

Auteur non identifié

10) Le marché Montcalm

Photographe non identifié

En 1875, à la suite du nivellement des glacis des fortifications, la ville fait construire un nouveau marché public à l’extérieur des murs. La halle Montcalm, construite avec les pierres provenant des fortifications, renferme environ quarante étals. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont occupés principalement par les marchands de viande et de légumes. Quant au deuxième étage, il contient trois salles destinées à des activités socioculturelles et éducatives.

Les étals extérieurs se situaient là où l’on retrouve maintenant la patinoire de la place D’Youville. Les activités du marché cessent en 1929. En 1931, la ville autorise l’agrandissement de la halle afin d’y aménager un centre culturel et récréatif : le Palais Montcalm. Finalement, une reconstruction partielle du bâtiment est nécessaire en raison du mauvais état des murs.

Un texte de Catherine Lavoie

