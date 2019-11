Rob Gronkowski joue les mystérieux

Pour une énième fois cette saison, l’ancien joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski a alimenté les rumeurs concernant un possible retour à la compétition.

Dimanche, l’homme de 30 ans a indiqué sur son compte Instagram que mardi prochain, il allait faire «une grosse annonce» et qu’il ne «pouvait plus attendre» de la dévoiler.

Évidemment que cela ne signifie pas que l’ailier rapproché pourrait de nouveau revêtir l’uniforme des «Pats», mais le moment de cette annonce est particulier, considérant qu’il a jusqu’au 30 novembre pour effectuer un retour au jeu.

Depuis l’annonce de sa retraite après la conquête du Super Bowl en 2018, les rumeurs concernant un possible retour persistent, même si «Gronk» a lui-même dit qu’il ne remettra pas son casque et ses épaulettes.

En neuf saisons avec les Patriots, l’athlète de 6 pi et 6 po et 245 lb a attrapé 521 passes pour 7861 verges de gains et 79 majeurs. Il a aussi capté 81 ballons pour 1163 verges et 12 touchés en 16 parties éliminatoires.

Incommodé par une vingtaine de commotions cérébrales et plusieurs autres blessures lors de sa carrière, Gronkowski agit maintenant comme analyste pour le réseau américain FOX.