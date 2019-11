Trois éléments à surveiller chez les Dinos

Évoluant dans la conférence de l’Ouest, les Dinos de Calgary peuvent être méconnus des amateurs de football universitaire québécois.

Voici trois éléments à surveiller chez les champions 2019 de la Coupe Mitchell qui affronteront les Carabins de l'Université de Montréal à la Coupe Vanier, samedi :

Le jeu au sol

Les Dinos représentent une puissance au plan du jeu au sol cette saison. Ils ont maintenu une moyenne de 221,5 verges par la course par match en saison régulière, ce qui représente un sommet au pays. L’équipe de l’Alberta possède deux porteurs de ballon extrêmement dangereux en Robinson Rodrigues et Alessandro Molnar.

En 2019, le premier a amassé 396 verges en 76 courses, tandis que le second a obtenu 176 verges en 24 portées. Les deux athlètes n’ont cependant jamais franchi la ligne des buts. C’est plutôt de quart-arrière Josiah Joseph qui se charge des courses dans la zone rouge. Le vétéran de quatrième année a inscrit neuf touchés lors de la présente campagne. Il a également couru 37 fois pour des gains de 151 verges.

Jalen Philpot

En ce qui concerne les receveurs de passes, la tertiaire des Carabins devra se méfier d’un certain Jalen Philpot. Ce dernier a attrapé 68 passes pour 1007 verges et six majeurs en 2019. Il a capté 27 ballons de plus que son plus proche poursuivant chez les receveurs des Dinos. Le natif de la Colombie-Britannique est en feu par les temps qui courent. Il a réalisé des performances de 91 et 130 verges lors de ses deux dernières sorties.

Grant McDonald

S’il n’y a qu’un seul joueur à identifier en défensive chez les Dinos, celui-ci doit être Grant McDonald. Le secondeur de troisième année a été dominant en 2019. Il a totalisé 77 plaqués en 10 parties cette saison. De ce nombre, 60 ont été réalisés en solo, ce qui représente 26 plaqués de plus que n’importe quel autre athlète de l’équipe de Calgary. McDonald a aussi effectué une interception, 4,5 sacs du quart et huit plaqués pour des pertes de terrain.

La Coupe Vanier sera diffusée à la chaîne TVA Sports samedi.