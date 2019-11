BÉCHARD, Nicole



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 11 novembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Nicole Béchard, fille de feu madame Rita De Varennes et de feu monsieur Adrien Béchard. Elle était originaire de Charlesbourg.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères : Lise, Jean-Claude (Thérèse Racine), Jacques (Pierrette Beaupré) et Hélène; sa nièce Sylvie Beaupré (Alan-Dale Brooks), ses neveux Christian Beaupré (Ginette Bolduc) et Philippe Béchard; sa tante Thérèse Béchard, ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, son frère Jean-Guy et sa sœur Jocelyne (feu Jean-Claude Beaupré). Nous tenons à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement exceptionnel, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 202-245, rue Soumande, Québec (QC), G1M 3H6, tél.: 418-529-9742.