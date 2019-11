Aucune mémoire photographique des maisons

Les centaines de résidences du Vieux Sainte-Marie n’ont pas été immortalisées sur images avant leur démolition, dénonce un organisme de défense du patrimoine qui accuse la municipalité de manquer de sensibilité dans ce dossier.

« On ne documente rien ! C’est un pan de l’histoire qui va disparaître ! » scande Gaston Cadrin, vice-président du Groupe d’initiative et de recherches appliquées au milieu (GIRAM). Ce même organisme en appelait le mois dernier à l’arrêt de la « destruction massive et aveugle du patrimoine », à la suite des inondations du printemps.

C’est que sur les quelque 300 maisons qui seront démolies à Sainte-Marie, environ 200 ont une valeur patrimoniale, selon M. Cadrin.

À la Ville de Sainte-Marie, la direction affirme avoir des photos. « On en a des aériennes, et des photos qu’on avait fait faire il y a cinq ans par un photographe des aménagements au centre-ville. Mais ce n’est pas chaque maison ! C’est le centre-ville global », lance l’adjointe à la direction, Claudia Jacques.

Mme Jacques ne partageait toutefois pas l’avis du GIRAM sur la nécessité de photographier chaque maison.