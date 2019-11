Déjà 25 000 spectateurs pour Le Diamant de Robert Lepage

Si on compte les 29 représentations du spectacle 887 de Robert Lepage, qui débutent mardi soir, Le Diamant dépassera ses objectifs de fréquentation pour sa saison inaugurale d’automne, avec 25 000 spectateurs.

Le taux de fréquentation du Diamant dépasse 80 %. Plusieurs représentations des différents spectacles présentés ont affiché complet.

«On avait des objectifs réalistes, optimistes et catastrophiques. Nous sommes dans le haut et c’est extraordinaire. C’est au-delà de toutes nos attentes», a lancé le directeur général Bernard Gilbert, lors d’un entretien.

Les 25 000 billets vendus incluent ceux des représentations du spectacle 887 qui sera présenté jusqu’au 21 décembre.

887 est une pièce où le créateur et metteur en scène parle de son enfance, de ses souvenirs et de sa famille, à travers les événements qui ont marqué les années 1960 et 1970 au Québec.

Ce spectacle solo est de retour après avoir été présenté en septembre et octobre 2016 au Trident.

887 a été présenté au Canada, en Europe, à Moscou, en Chine, au Japon et en Corée du Sud.

«Il y a une belle énergie autour du Diamant et nous sommes très heureux de ça», a indiqué M. Gilbert.

Photo courtoisie Robert Lepage

Les six représentations des Sept branches de la rivière Ota, première création d’Ex Machina et Robert Lepage qui a lancé la première saison du Diamant le 7 septembre, ont eu lieu à guichets fermés.

Tout comme le Gala de lutte professionnelle de la NSPW et les trois représentations du spectacle de cirque Per te. de la Compagnie Finzi Pasca.

Le spectacle Blizzard de FLIP Fabrique a obtenu un taux de fréquentation se situant à 92 %.

La pièce de théâtre autochtone Là où le sang se mêle, qui se déroulait dans une configuration de 140 spectateurs, a attiré une moyenne de 100 personnes, lors des quatre représentations.

«On avait des petites réserves avec Blizzard parce que FLIP Fabrique venait de présenter son spectacle Féria gratuitement durant six semaines à Expo Cité. Le taux de fréquentation a été de 90 % pour les cinq représentations», a fait remarquer le directeur général.

887 de Robert Lepage devrait être présenté à guichets fermés. Il reste une quantité de billets à demi-prix qui seront mis en vente la journée de chaque représentation, à midi, en personne, à la billetterie du Diamant.

La programmation de la saison hiver du Diamant est complétée et elle sera dévoilée durant la semaine du 25 novembre prochain.