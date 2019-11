La Fondation du CHU de Québec vient de lancer sa loterie Heureux gagnants 2020. Auparavant intitulée « Loto-Voyages et cadeaux de rêve », la loterie de la Fondation s’est constamment renouvelée au cours de ses 14 ans d’existence. Cette année, vous pourriez gagner deux grands prix et 33 voyages, d’une valeur totale de plus de 180 000 $. Tous les profits sont destinés au Fonds de développement de la Fondation du CHU de Québec et soutiendront financièrement une grande variété de projets dont les équipes de soins, les médecins et les chercheurs ont besoin pour accomplir encore mieux leur important travail auprès des patients. Les billets sont disponibles dès maintenant auprès des vendeurs bénévoles, tous employés du CHU de Québec-Université Laval.

Tout un cocktail

Photo courtoisie

Le 45e cocktail-bénéfice du Centre Durocher, présenté le 13 novembre dernier sous la présidence d’honneur de Kevin Hamel, directeur régional de IG Gestion de Patrimoine, a réuni plus de 300 femmes et hommes d’affaires de la région au nom de la cause des jeunes de la Basse-Ville de Québec. Le montant récolté de 107 000 $ permettra d’améliorer les conditions de vie des jeunes en leur faisant vivre des activités physiques et psychiques stimulantes qui les aident à développer leur plein potentiel et devenir des adultes importants dans leur communauté. Sur la photo, aux extrémités du chèque, Kevin Hamel, président d’honneur et Pierre Morin, DG du Centre Durocher, entourés par quelques gouverneurs du Centre Durocher.

600 personnes au Karaoké

Photo courtoisie

Grâce à l’implication des gens du milieu des affaires, dont Dessercom et le Groupe Tanguay, le 10e Défi Karaoké, au bénéfice de la Maison de soins palliatifs du Littoral, présenté le 8 novembre dernier au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, a permis d’amasser un montant net de 136 000 $. Sur la photo, Éric Bernard (à gauche), président d’honneur de l’événement et président du Groupe Carrossier Rive-Sud, avait peine à dissimuler sa joie lorsqu’il a annoncé le montant amassé pendant que le président de l’Assemblée nationale et député de Lévis, François Paradis (à droite) confirmait qu’il avait accepté la présidence d’honneur du 11e Défi Karaoké qui aura lieu le 6 novembre 2020.

Drôle de rentrée à la Pyramide

Photo courtoisie

La chance a souri à Claudia Dubé et Charlie Martineau de Québec qui ont mérité chacune une soirée VIP pour 10 personnes à la Salle Albert Rousseau, pour le spectacle de Mariana Mazza, et des cartes-cadeaux des restaurateurs de la Pyramide, lors du tirage de la promotion « Drôle de Rentrée » parmi les milliers de participants. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Hélène Lemieux, GCS Développement Immobilier ; les gagnantes Claudia Dubé et Charlie Martineau ; Sabrina Ing, de la Salle Albert Rousseau et Dany Martel de TVA Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Charlotte Laurier (photo), comédienne et actrice québécoise, 53 ans... François Bourque, ex-entraîneur-chef de l’équipe de ski alpin du Rouge et Or de l’Université Laval, 35 ans... Jocelyn Lemieux, hockeyeur de la LNH de 1986 à 98, 52 ans... Warren Moon, ex-quart-arrière de la LCF (Edmonton, Minnesota, Houston), 63 ans... Linda Evans, actrice de télé américaine, 77 ans... Alain Barrière, auteur-compositeur-interprète français, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 novembre 2017. Malcolm Young (photo), 64 ans, rocker et un des fondateurs du groupe australien AC/DC... 2016. Sharon Jones, 60 ans, leader du groupe The Dap-King... 2015. Dan Halldorson, 63 ans, golfeur canadien membre du Temple de la renommée qui a connu une longue carrière sur le circuit de la PGA... 2015. Jonah Lomu, 40 ans, ancienne star mondiale du rugby néo-zélandais... 1994. Cab Calloway, 86 ans, pilier du Cotton Club de Harlem...1969. Joseph Kennedy, 81 ans, le père des Kennedy...1941. Émile Nelligan, 61 ans, poète québécois.