Îlot Saint-Vincent-de-Paul: Le maire réitère sa promesse d’un parc en haute-ville

Régis Labeaume n’a pas changé d’idée depuis la dernière campagne électorale. Il réitère sa promesse d’aménager un « parc exceptionnel » au sommet de la côte d’Abraham sur le terrain de l’homme d’affaires Jacques Robitaille.

Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste a relancé le maire de Québec, lors de la séance du conseil municipal, lundi soir, au sujet de l’utilisation de ce terrain à l’abandon depuis de nombreuses années.

M. Labeaume a affirmé qu’il ne pouvait pas aller plus vite que le tribunal, lequel a été saisi d’une demande d’expropriation en début d’année. Récemment, des ouvriers ont érigé leur camp de base à l’îlot Saint-Vincent-de-Paul pour la réalisation de travaux à proximité.

« Je suis désolé. C’est salaud, c’est dégueulasse. Je suis aussi découragé que vous et on a pris la décision d’en faire un vaste parc. Tout le monde était heureux. C’est certain que ça va devenir un parc extraordinaire, on ne changera pas d’idée », a déclaré le maire.

Pas de logements sociaux

Une vingtaine d’organismes et 480 citoyens – qui ont signé une pétition – auraient aussi voulu qu’on intègre des logements sociaux et des jardins communautaires au projet, ce que le maire a catégoriquement refusé, lundi soir.

« Ce sera un parc, un parc exceptionnel, mais il n’y aura pas de bâtisse là », a-t-il insisté. Il a également dit être en réflexion au sujet d’un lien mécanique à cet endroit, afin de faciliter les déplacements entre la haute-ville et la basse-ville.