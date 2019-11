«J’espère que ça va être une grande aventure» - Thierry Henry

C’est un Thierry Henry plein d’espoirs qui a officiellement été présenté comme nouvel entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, lundi matin, dans la métropole québécoise.

«J’espère que ça va être une grande aventure», a indiqué le détenteur d’un contrat de deux ans comprenant une option pour la campagne 2022, lors de son premier commentaire devant les médias montréalais.

«Je pense que tout le monde était au courant que je n’avais pas de job, a-t-il poursuivi. Je suis venu ici en 2011 avec pour faire un match amical avec ma dernière équipe [Arsenal], et je suis tombé en amour avec cette ville.»

Le septième entraîneur-chef de l’histoire du club en Major League Soccer (MLS) détient un C.V. impressionnant comme joueur lui qui a notamment joué pour le FC Barcelone et Arsenal. Il a également foulé les terrains du circuit Garber avec les Red Bulls de New York de 2010 à 2014.

À la suite de sa carrière de joueur, l’homme qui a maintenant 42 ans a été adjoint avec l'équipe nationale belge de 2016 à 2018, avant d'accepter le poste d'entraîneur-chef de l'AS Monaco en octobre 2018. Il a été congédié quelques mois plus tard en janvier 2019 après 20 parties à la barre de l'équipe. Avec l’équipe française, il a maintenu un décevant dossier de 4-11-5.

«Soit tu gagnes, soit tu apprends et j'ai beaucoup appris, a dit Henry sur sa première expérience comme entraîneur d’un club. La seule erreur que tu peux commettre est de ne pas apprendre. Tu te dois de confronter ce que tu as fait. C’est un excellent processus d’apprentissage et je regarde l’avenir avec positivisme.»

«Je sais que j’ai un vécu, mais ça fait partie du passé, a-t-il également affirmé. Je suis un être humain normal et en tant qu’entraîneur, ça commence. Ce n’est pas mon histoire, mais celle du club qui est plus importante.»