La brésilienne Gazeus Games débarque à Montréal

Le studio brésilien de jeux vidéo Gazeus Games ouvrira à Montréal son premier bureau à l’étranger, créant une trentaine d’emplois d’ici deux ans, a annoncé l'entreprise lundi matin.

« Nous sommes ravis de nous établir dans l’un des principaux centres de développement de jeux vidéo au monde pour écrire ce nouveau chapitre de l’histoire de Gazeus », a déclaré par communiqué le PDG-fondateur de Gazeus Games, Dario Kadhi Souza.

Fondée en 2006, Gazeus Games est le troisième plus grand joueur du Brésil. Il s’est fait d’abord connaître pour ses jeux en ligne et s’est ensuite spécialisé dans les jeux mobiles gratuits. Aujourd’hui, la techno détient une cinquantaine de titres, dont les plus connus sont Mahjong, Canasta, Solitaire et Dominos.

À Montréal, Gazeus Games prévoit travailler sur son nouveau jeu phare intitulé Yatzy Party.

Grappe montréalaise

Fort d’une croissance de 25% par année, Gazeus Games s’ajoute aux NetEase, Google, Ubisoft, EA, Eidos, Epic et Gameloft, qui ont jeté leur dévolu sur la métropole québécoise.

« Depuis 2015, l’industrie québécoise du jeu vidéo a connu une croissance impressionnante avec une augmentation de 42 % du nombre d’entreprises. Ce succès est dû en grande partie au dynamisme de l’écosystème montréalais, qui offre un avantage concurrentiel inégalé grâce à une culture créative qui lui est propre», a indiqué Stéphane Paquet, v.-p., Investissements étrangers et Organisations internationales de Montréal International (MI).

Rappelons que Montréal est le 1er centre de production au pays, le 5e au monde et qu’elle compte plus de 140 studios et 15 000 talents, selon des données mises de l'avant par Montréal International.