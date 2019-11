La dette de la Ville va continuer à baisser, promet Labeaume

Régis Labeaume assure que la dette va continuer à baisser dans le prochain budget et qu’il n’y aura pas de mauvaises surprises pour les contribuables malgré la hausse importante des coûts de plusieurs projets d’envergure.

Le maire de Québec a déjà confirmé récemment que le compte de taxes moyen (résidentiel et non résidentiel) augmentera de 1,3 % en 2020, en se basant sur l’inflation réelle mesurée au 31 août.

L’explosion des coûts du projet de réorganisation policière (qui passent de 72 M$ à 124 M$), la hausse de 65 M$ pour le centre de biométhanisation, l’annonce de compensations pour les commerçants touchés par de grands travaux (environ 25 M$ en cinq ans) et les travaux d’élargissement sur Hochelaga (62 M$) qui n’avaient pas été budgétés au programme triennal d’immobilisations (PTI) font néanmoins craindre le pire à l’opposition.

« Le maire nous traite souvent de petits magiciens, mais j’ai hâte de voir quel tour de magie, lui, il va inventer pour arriver à ses fins dans le prochain budget. Est-ce que des projets vont être reportés ou annulés ? Est-ce que le maire a trouvé de nouveaux revenus ? On aura la réponse dans un mois », a déclaré le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, lundi.

M. Gosselin en a rajouté lors de la séance du conseil municipal en soirée, invitant le maire – qui ne connaît plus la valeur de l’argent, selon lui – à reprendre le contrôle des dépenses. « L’argent sort de l’hôtel de ville pas à peu près ! » a-t-il lancé.

« Au-delà de tout le babillage, ce qui est le plus important, c’est le résultat. On avait dit que la dette baisserait, la dette baisse. On avait dit que les gens seraient taxés à l’inflation, ils seront taxés à l’inflation », a répliqué le maire, dénigrant ses opposants qui tentent d’inquiéter inutilement la population. Lors de cette séance houleuse, la conseillère Suzanne Verreault a renchéri en déplorant les « raccourcis intellectuels » et la « démagogie » de l’opposition.

Le budget 2019 prévoyait que la dette atteindrait 1,549 milliard $, en baisse de 28,6 millions $. La dette a diminué de 77,9 M$ depuis 2016, précisait-on. La date du dépôt du budget 2020, en décembre, n’est pas encore connue.

Indemnisation des commerçants

Les élus ont par ailleurs déposé, lundi, leur projet de règlement pour les commerçants affectés par les grands travaux. Écartée du programme, à l’origine, l’agence de voyages de la route de l’Église sera finalement admissible à une aide de 30 000 $.