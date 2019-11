La place du français se dégrade, jugent les Québécois

Plus de 40 ans après l’adoption de la loi 101, une majorité de Québécois francophones sont inquiets quant à l’avenir de leur langue et estiment que la place du français s’est détériorée au cours de la dernière décennie.

Un sondage Léger mené pour le compte de la Fondation pour la langue française, et dont Le Journal a obtenu copie, révèle que six Québécois sur dix sont préoccupés par la place du français.

En 1977, le père de la loi 101, Camille Laurin, souhaitait que sa célèbre pièce législative « répare, redresse et redonne confiance » aux Québécois.

Or, 42 ans plus tard, force est d’admettre que l’inquiétude des Québécois francophones demeure vive à l’égard de leur langue, constate le sondeur Jean-Marc Léger. « La situation du français se dégrade. C’est ce que les Québécois pensent », analyse-t-il.

« Il faut faire la différence entre la perception et la réalité, explique M. Léger. Mais la perception, c’est que le français reste fragile. »

Si la ferveur pour défendre la langue est bien présente chez les 55 ans et plus, elle s’amenuise chez les plus jeunes.