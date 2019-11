La Caisse de dépôt perd à nouveau un membre de sa direction

Moins d’une semaine après l’annonce du départ du PDG Michael Sabia, voilà que l’employé le mieux payé de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) quitte son poste.

Chef des placements privés de l’institution, Stéphane Etroy a renoncé lundi à un salaire de 4,4 millions $ « afin de passer plus de temps avec sa jeune famille ».

La Caisse n’a voulu fournir aucun autre détail sur les circonstances de départ de son premier vice-président, établi à Londres. Comme il s’agit d’un départ volontaire, M. Etroy ne touchera pas d’indemnité de départ, a cependant précisé le porte-parole Maxime Chagnon lundi.

La Caisse en a profité pour annoncer la fusion du poste occupé par M. Etroy à celui de Charles Émond, qui est premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique depuis février dernier.

« Dans son nouveau rôle, M. Émond continuera de diriger la stratégie d’investissement de la Caisse au Québec, en plus de diriger l’ensemble de ses activités de placements privés à l’extérieur du Québec. Ce regroupement permettra à la Caisse de tirer pleinement avantage des expertises développées par ses équipes au fil des ans, en plus de faciliter l’échange de meilleures pratiques », précise l’institution dans un communiqué.

Gros salaire

M. Etroy a empoché l’an dernier un demi-million $ de plus que le grand patron de la Caisse, Michael Sabia, dont le salaire s’élevait à 3,9 M$ en 2018. M. Sabia refuse toute hausse de son salaire de base de 500 000 $ depuis son entrée en poste, en 2009. Sa rémunération totale a toutefois crû de 11 % l’an dernier.

Précisons que la rémunération de M. Etroy comprend une « allocation temporaire » de 709 300 $ visant à compenser des sommes auxquelles il aurait renoncé en quittant son précédent emploi. Sa rémunération tient également du fait qu’il réside à Londres, où les salaires sont élevés dans le secteur financier.

Comptant 18 ans d’expérience en placements privés, M. Etroy est entré à la Caisse en 2015 comme vice-président et co-chef des Placements directs et chef des Placements privés pour l’Europe. Avant de se joindre à l’organisation, il fut gestionnaire d’investissements et associé chez Charterhouse Capital Partners, à Londres. Il a commencé sa carrière chez Morgan Stanley, précise la Caisse sur son site internet.

M. Sabia a par ailleurs annoncé la semaine dernière qu’il tirerait sa révérence en février prochain, à la surprise générale. Son mandat devait se terminer l’an prochain.