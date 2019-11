Le sénateur Jean-Guy Dagenais quitte le caucus conservateur en réclamant le départ d'Andrew Scheer

Le sénateur Jean-Guy Dagenais a décidé de quitter le caucus des conservateurs en critiquant le chef Andrew Scheer qui a mordu la poussière au dernier scrutin fédéral.

«Dès le lendemain du caucus conservateur faisant le bilan du résultat de la dernière élection, j’avais pris la décision de siéger comme sénateur indépendant», a déclaré le sénateur québécois par communiqué, lundi matin. Il a décidé de se joindre au nouveau Groupe des sénateurs canadiens qui regroupe des membres du sénat.

Jean-Guy Dagenais en a profité pour réclamer le départ du chef du Parti conservateur Andrew Scheer.

«Nous avons gaspillé une opportunité unique et le résultat sera le même la prochaine fois si l’actuel chef et ceux qui le conseillent demeurent en poste comme c’est le cas en ce moment », a affirmé le sénateur. Il soutient que les Québécois ont tourné le dos à sa formation en raison des positions de M. Scheer sur l’avortement et le mariage de conjoints de même sexe.

Malgré son départ du caucus conservateur, le sénateur compte rester membre du parti «parce que c’est la seule formation politique au pays qui véhicule les valeurs économiques et de sécurité nationale qui sont les siennes».