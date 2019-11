«Les vieux copains»: un documentaire sur une garderie établie dans un CHSLD

Secret bien gardé de la Rive-Sud de Montréal, mais surtout initiative intergénérationnelle hors du commun: le CHSLD Manoir Soleil a établi une garderie privée à l’intérieur même de ses murs afin d’offrir un milieu de vie où cohabitent enfants et personnes âgées.

Cela a inspiré le réalisateur Loïc Guyot, qui dévoilera les fruits de son documentaire intitulé Les vieux copains sur Unis TV le 25 novembre prochain.

En entretien sur les ondes de QUB Radio, Loïc Guyot explique qu’il a lui-même découvert cet établissement en faisant des recherches pour sa mère, qui vieillissait. «Je voyais la dynamique avec mon fils Edgar, qui à ce moment-là avait 3 ans, avec sa grand-mère. [...] Je me suis dit "Est-ce qu’on peut retrouver ça quelque part?" et, en fouillant un peu, je suis tombé sur le Manoir Soleil», dit-il.

Regardez l'entrevue complète ici:

Le documentaire se veut une incursion au sein de l’établissement lui-même où différentes activités s’organisent pour amener les personnes âgées à montrer leur savoir aux plus petits, puis à entraîner ces derniers à attendrir leurs aînés en retour.

La vice-présidente de Manoir Soleil, Nancy Gaudet, qui a aussi travaillé sur le documentaire, porte une vision tout en lumière du vieillissement des aînés et de la mort, des sujets inévitables dans le film. «Quand les enfants développent de belles relations avec certaines personnes âgées [...], on passe devant la chambre et les enfants chantent», raconte-t-elle en entrevue à On n’est pas obligé d’être d’accord.

«Je sais fondamentalement que la personne âgée qui est dans son lit avec sa famille, en soins de confort, même si elle dort, elle entend ces voix-là qu’elle a connues depuis quelques mois ou quelques années [...]. Je pense sincèrement que ça peut adoucir le départ», renchérit-elle.

Nancy Gaudet a même vu certains patients du CHSLD diminuer leur consommation de médicaments grâce à la présence des bouts de choux, dont une dame victime d’anxiété sévère. «Au lieu de donner un PRN ou un médicament spontané pour calmer, on allait chercher Jade (une petite fille à la garderie) [...]. Ça changeait la dame complètement. Elle changeait d’attitude juste à voir un enfant», relate-t-elle.

Le documentaire Les vieux copains sera présenté sur Unis le 25 novembre à 21h00, puis sera disponible sur tv5unis.ca.