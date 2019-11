Marwah Rizqy renonce à se porter candidate à la direction du Parti libéral du Québec

Marwah Rizqy renonce à se porter candidate à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), a appris Le Journal. La députée de Saint-Laurent appuiera Alexandre Cusson s’il se lance dans la course au leadership.

Celle que plusieurs voyaient comme la principale rivale de Dominique Anglade ne sera pas sur les blocs de départ. Marwah Rizqy a fait savoir à son équipe qu’elle ne tentera pas de succéder à Philippe Couillard à la direction du PLQ.

Selon nos sources, Marwah Rizqy a eu une longue rencontre avec le maire de Drummondville vendredi dernier.

Alexandre Cusson a démissionné la semaine dernière de la présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour entamer une réflexion sérieuse sur la possibilité de se lancer dans la course au trône libéral. Dans les rangs du PLQ, sa candidature ne fait aucun doute.

Jointe par notre Bureau parlementaire lundi, la députée de Saint-Laurent n’a pas nié. «Je vois en (Alexandre Cusson) un leader en mesure de rassembler notre formation politique et d’offrir aux Québécois une vision ambitieuse pour l’avenir de notre nation. M. Cusson pourra compter sur mon appui ainsi que plusieurs membres de mon équipe s’il décide de se lancer dans la course», a confié la femme de 34 ans.

Après réflexion, Marwah Rizqy en vient à la conclusion que ce n’est pas à titre de cheffe qu’elle pourrait contribuer de la meilleure façon au renouveau de sa formation politique, «à ce moment-ci».

Pas d’atomes crochus avec Anglade

Marwah Rizqy n’a jamais caché ses divergences d’opinion avec Dominique Anglade, seule candidate déclarée à la direction du PLQ.

Il y a quelques mois à peine, la députée de Saint-Laurent s’en était prise au passé caquiste de l’ex-ministre de l’Économie, qui a déjà tenté par le passé de se faire élire sous la bannière de la CAQ.

Interrogée sur la possibilité de joindre le camp de Dominique Anglade, Mme Rizqy a dit avoir plus d’affinités avec le maire de Drummondville. «Après avoir rencontré (Alexandre Cusson), j’ai beaucoup plus d’atomes crochus avec lui», a-t-elle précisé.

Vendredi, Gaétan Barrette a annoncé qu’il ne sera pas candidat à la chefferie libérale.

La course au leadership sera officiellement lancée ce samedi, au terme d’un conseil national du PLQ à Sherbrooke.

Le prochain chef libéral sera élu en mai 2020.