Mötley Crüe renie ses adieux de 2015

Leurs adieux auront duré moins de quatre ans. Même s’ils avaient juré qu’ils ne repartiraient jamais en tournée au point de s’engager légalement à ne pas le faire, les membres de Mötley Crüe ont l’intention de reprendre la route avec Def Leppard et Poison en 2020, avance le Rolling Stone.

Selon le magazine, les trois formations qui ont connu leurs heures de gloire durant les années 1980 feront la tournée des stades aux États-Unis, une information qui n’a pas encore été confirmée par les musiciens et leur entourage.

Mötley Crüe, qui n’a pas donné de concert depuis le 31 décembre 2015, a cependant annoncé que le groupe se réunissait, dans une vidéo accompagnée d’un communiqué de presse qui a été publiée, lundi après-midi, sur les réseaux sociaux. Il révèle même que Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars et Tommy Lee sont de retour en studio.

La raison de cette volte-face : de nouveaux fans les réclament. «Presque six ans après avoir signé un accord de cessation de tournée, le contrat est retiré parce qu’une toute nouvelle génération de Crüeheads ne cesse de demander au groupe de se reformer», justifie Mötley Crüe dans son message.

Pourtant, ils étaient catégoriques

Si l’accord de cessation renfermait une échappatoire qui permettait au groupe de le déchirer si les quatre musiciens étaient d’accord, les déclarations des stars du glam rock se voulaient pourtant catégoriques, il y a six ans. Pas question de repartir. Non, c’est non. La tournée The Final Tour était le clou dans le cercueil.

«Aucune somme d’argent ne me ferait recommencer», avait déclaré Nikki Sixx.

Mais des adieux rock and roll ne sont jamais vraiment des adieux, et quand leur documentaire The Dirt, sorti en mars dernier sur Netflix, lui a gagné de nouveaux admirateurs (64 % d’entre eux se situeraient dans la tranche d’âge des 18-44 ans), le quatuor n’a pas résisté à la tentation de renier ses paroles.

Il ne reste plus qu’à savoir si cette tournée passera par le Québec.