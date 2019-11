Notre responsabilité

Le sondage du Journal sur la situation du français ne dresse pas un portrait de la force de notre langue, mais bien de la perception des Québécois par rapport à celle-ci.

Or, s’il y a bien une donnée qui est inquiétante, c’est que seulement 50 % des jeunes de 18-34 ans se disent très ou assez préoccupés par l’usage du français, comparativement à 62 % pour l’ensemble de la population.

Évidemment, ça ne surprendra pas. On le dit jusqu’à la caricature, les jeunes évoluent dans un espace culturel qui dépasse nos frontières. Un peu plus que les générations d’avant et un peu moins que celles de demain, leur appréciation du beau et du bon ne se limitera pas à ce qui existe en français, et c’est tant mieux.

Responsabilité

Être préoccupé par quelque chose, ce n’est pas sonner l’alarme ou en faire une obsession. C’est simplement y faire attention. Trouver ça assez précieux pour en prendre soin.

Un peuple peut survivre à tout, sauf à sa propre indifférence. Aussi, aucune loi et aucune politique ne peut faire autant pour valoriser une langue qu’une population peut le faire elle-même en faisant ce qu’il faut au quotidien pour la faire vivre.

Sauf que, quand on demande à qui revient la responsabilité de protéger le français, ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux à répondre que c’est l’affaire du gouvernement. L’avenir de notre langue repose pourtant sur les milliers de choix qu’on fait chaque jour, au dépanneur ou sur internet, de vivre et de s’exprimer en français.

Important

Les jovialistes aiment dire que le déclin du français comme langue parlée à la maison est compensé par le nombre de ceux qui peuvent quand même l’utiliser en public. Sauf que le jour où on cessera de trouver ça important, qu’arrivera-t-il ? On constatera peut-être que la plus grande menace pour notre langue, ce n’était pas l’immigration, mais plutôt les francophones qui n’en auront pas pris soin.