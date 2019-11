Nouveaux billets au Palais Montcalm: une dernière chance pour les fans de Bruce Dickinson

Pour les fans de Bruce Dickinson, c’est la dernière chance. Quarante-six billets viennent d’être libérés par le Palais Montcalm pour les deux présentations du Concerto For Group and Orchestra auquel prendra part le chanteur d’Iron Maiden, jeudi et vendredi.

Mises en vente aujourd’hui à la suite de changements dans la configuration technique de la scène, les places sont situées dans la première rangée mais il faudra accepter d’avoir la vue obstruée par la présence de moniteurs.

Sous la direction de Paul Mann, Bruce Dickinson secondera les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec de même que le Paul DesLauriers Band pour faire revivre le concerto composé par le défunt claviériste de Deep Purple, Jon Lord, il y a un demi-siècle. Durant la seconde portion du concert, Dickinson revisitera d’ailleurs quelques classiques du répertoire de Deep Purple.