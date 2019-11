Nouvelle fusillade en Californie, 4 morts et 6 blessés

Une nouvelle « fusillade de masse » a touché dimanche soir les États-Unis, provoquant la mort de quatre jeunes hommes et en blessant six autres lors d’une réunion de famille dans une résidence de la ville de Fresno, en Californie.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un ou plusieurs suspects ont pénétré dans une résidence où étaient rassemblées quelque 35 personnes, dont des enfants, pour suivre un match de football américain lors « d’une réunion de famille », a expliqué aux journalistes Michael Reid, responsable de la police de Fresno.

L’attaquant ou les attaquants ont ensuite « ouvert le feu dans le jardin, où se trouvaient la plupart des personnes, touchant par balles dix d’entre elles », a-t-il poursuivi.

Trois personnes sont mortes sur place, « tous des hommes de type asiatique âgés de 25 à 30 ans » et un quatrième, transporté dans un état critique à l’hôpital, a succombé à ses blessures.

Six autres personnes ont été plus légèrement blessées et leurs jours ne sont pas en danger, a souligné le policier.

Le ou les auteurs des coups de feu, encore non identifiés, sont en fuite et les enquêteurs tentaient de retrouver leur trace en examinant les images de vidéosurveillance et en interrogeant les nombreux voisins qui ont donné l’alerte en entendant les tirs, aux alentours de 18h heure locale dimanche.

Enfants et femmes présents

« Dieu merci, aucun enfant n’a été touché car il y avait plusieurs enfants et femmes » mais ils étaient à l’intérieur de la maison, a précisé Michael Reid.

« Les dix victimes, décédées ou non, sont toutes des hommes âgés de 20 à 35 ans environ » et « tous se trouvaient hors de la maison, dans le jardin », a-t-il insisté.

« Nous ne connaissons pas encore exactement leur origine mais je pense qu’on peut dire d’Asie du sud-est ou d’Asie », a dit le responsable de la police de Fresno.

Interrogé par les journalistes sur les motivations possibles du crime, M. Reid a répondu que l’enquête s’attachait à la déterminer.

Il a toutefois jugé « très probable que le rassemblement ait été pris pour cible à dessein, nous ne savons pas encore pourquoi ».

A ce stade de l’enquête, rien n’indique qu’il puisse s’agir d’une fusillade liée à des gangs, a-t-il souligné, qualifiant les faits de « violence absurde ».

Un voisin a affirmé au journal Fresno Bee qu’une autre maison avait déjà essuyé des tirs la semaine dernière, provoquant l’émoi dans le quartier.

« Je ne me sens pas en sécurité dehors après la nuit tombée », a déclaré ce voisin, Choua Vang, affirmant songer à déménager.

Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par de telles tueries de masse, qui relancent à chaque fois le débat sur la prolifération des armes à feu sans que la législation en la matière ait évolué de manière significative.

Le dernier drame en date, la semaine dernière, a également touché la Californie.

Un adolescent a ouvert le feu dans la cour de son lycée le jour de son anniversaire, tuant deux camarades âgés de 14 et 15 ans et blessant trois autres jeunes, près de Los Angeles.

Il a lui-même succombé à ses blessures après s’être tiré une balle dans la tête juste après avoir commis son geste, pour lequel il n’a laissé aucune explication.