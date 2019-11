Tous les éléments pour votre pool de football

Cette semaine, nous vous proposons un élément pour chacune des facettes de votre pool de la NFL.

De plus, nous avons porté une attention particulière à leur disponibilité, ce qui devrait logiquement permettre de réclamer leur nom au ballottage.

- Jeff Driskel, quart-arrière (disponible dans 97 % des ligues Yahoo!)

En vertu de l’absence de Matthew Stafford, Jeff Driskel a pris les commandes de l’attaque des Lions de Detroit pour une deuxième semaine consécutive et il devrait obtenir les deux prochains départs de sa formation. Contre les Cowboys de Dallas, dimanche, il a complété 15 de ses 26 passes pour des gains de 209 verges et deux touchés. Cette semaine, Driskel devrait pouvoir mettre plusieurs points au tableau face aux Redskins de Washington.

- Kendrick Bourne, receveur de passes (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

Pour une troisième semaine de suite, Kendrick Bourne a attrapé un relais derrière la ligne des buts. Le représentant des 49ers de San Francisco n’a cependant jamais capté plus de quatre passes en un match lors de la présente campagne. Il semble toutefois avoir la confiance du quart-arrière Jimmy Garoppolo lorsque vient le temps d’inscrire des points.

- Jonathan Williams, porteur de ballon (disponible dans 96 % des ligues Yahoo!)

Le demi offensif des Colts d’Indianapolis sera l’une des prises les plus convoitées au ballottage cette semaine. Celui-ci a réalisé 13 courses pour 116 verges contre les Jaguars de Jacksonville. Il s’agissait de la première fois qu’il était aussi utilisé, lui qui a profité des blessures de Jordan Wilkins et de Marlon Mack. Considérant que sa formation reprendra l’action jeudi soir, Williams sera possiblement la seule option en santé dans le champ arrière.

- Ryan Griffin, ailier rapproché (disponible dans 97 % des ligues Yahoo!)

L’ailier rapproché des Jets de New York était en feu contre les Redskins, lui qui a attrapé les cinq passes envoyées vers lui. Il a parcouru 109 verges et trouvé la zone payante une fois. Ryan Griffin ne semble pas être un feu de paille, car il a livré de belles performances lors de trois de ses quatre derniers matchs.

- Falcons d’Atlanta, défensive (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

La saison des Falcons est plus que décevante, eux qui détiennent un dossier de 3-7. La troupe de Dan Quinn semble cependant s'être ressaisie, ayant signé deux victoires d'affilée. L’unité défensive a eu son mot à dire dans ces gains, particulièrement celui de la semaine dernière, où elle a réalisé quatre interceptions. Lors de la 12e semaine, elle affrontera les Buccaneers de Tampa Bay et un certain Jameis Winston. Ce dernier a déjà été victime de 18 larcins en 2019, un sommet dans la NFL.