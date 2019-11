L'hiver sera long, froid et enneigé au Québec

Cet hiver sera froid, long et avec plus de neige que la normale au Québec, a prédit MétéoMédia lundi.

Et ceux qui espèrent que le temps glacial hâtif signifiera un printemps plus rapide seront déçus, puisque l’entreprise spécialisée dans la météorologie ne prévoit pas que le temps doux s’installera en mars et en avril au Québec.

Les températures seront légèrement sous les normales cet hiver pour la majorité de la province, sauf pour la Gaspésie et une partie de la Côte-Nord qui seront près des normales.

«Les températures froides et l'abondance de neige prévue seront optimales pour la pratique des sports d'hiver», a affirmé André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia, par communiqué.

«Comme l'année dernière, l'hiver 2019-2020 risque aussi de s'étirer plus longtemps, diminuant les probabilités de connaître un printemps hâtif», a-t-il ajouté.

Le sud du Québec devrait être le théâtre de «quelques bons épisodes de pluie verglaçante», a précisé MétéoMédia.

Plus doux

Les provinces de l’Atlantique devraient connaître un hiver plus doux, près ou légèrement au-dessus des normales. Toutefois, des tempêtes côtières amèneront davantage de précipitations que la moyenne.

La côte ouest aura aussi droit à des températures supérieures à la normale.

Toutefois, le centre du pays va y goûter. Le nord de l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan vivront sous les normales cet hiver, tandis que l’Alberta sera majoritairement légèrement sous la normale.