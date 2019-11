Une campagne publicitaire anti-3e lien pour Québec solidaire

Québec solidaire lance une campagne publicitaire contre le troisième lien dans le cadre de l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

«La science, on l’écoute nous», «Plus de routes, plus de trafic», peut-on notamment voir dans une courte publicité destinée aux réseaux sociaux dévoilée lundi.

Les électeurs de Québec ne sont pas des «conservateurs insouciants», affirme le candidat du parti, Olivier Bolduc, par voie de communiqué. Selon lui, ceux-ci ne veulent pas d’un projet comme le troisième lien.

«Les personnes que je rencontre sur le terrain jour après jour sont à l’écoute de la science. Ils savent que le troisième lien est un projet inutile qui ne repose sur aucune étude sérieuse. Ce que la science dit, c’est que plus de routes amènent plus de trafic», ajoute-t-il.

La CAQ «a un problème d’écoute des scientifiques», estime quant à elle la députée solidaire de la circonscription voisine de Taschereau, Catherine Dorion.

Photo Pascal Huot

«En les ignorants [les scientifiques], [la CAQ] dénigre notre fonction publique, nos experts, et mène le Québec sans boussole. Le troisième lien, c’est la pointe dangereuse d’un iceberg immense!», explique-t-elle.

Près de 15 000 personnes résidant dans les quartiers Sainte-Foy et Sillery seront aussi exposées dans les semaines à venir à des pancartes affichées à 80 endroits dans la circonscription, indique la formation politique. La campagne publicitaire se décline aussi sur le web et sur les réseaux sociaux, précise QS, et ce, afin de joindre les électeurs de tous âges.

Une élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon a été déclenchée en raison du départ de l’ancien député libéral Sébastien Proulx. La journée du vote aura lieu le 2 décembre prochain.