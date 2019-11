Une première pour Kirby Dach

Le troisième choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) Kirby Dach a vécu une première dans le circuit Bettman, dimanche soir, contre les Sabres de Buffalo.

Pour la première fois de sa jeune carrière, l’attaquant des Blackhawks de Chicago a fait bouger les cordages deux fois dans un même match, aidant sa formation à l’emporter 4 à 1.

«Je commence à bien jouer, a-t-il révélé au site internet de la LNH après sa performance. J’ai beaucoup de confiance en moi et mon équipe joue bien, alors je pense que ça aide dans les succès individuels.»

«Lorsque ton équipe joue de la bonne façon, lorsque tu gagnes des matchs, que tu marques des buts et que tes meilleurs joueurs produisent, je ne dis pas que je suis l’un des meilleurs joueurs ou quelque chose comme ça, mais ça aide tout le monde énormément».

Évidemment que Dach ne voulait pas se vanter d’être l’un des meilleurs joueurs des Blackhawks. Il faisait plutôt référence à Patrick Kane et Jonathan Toews qui ont également marqué contre les Sabres.

Il faut cependant admettre que le jeune homme de 18 ans est en feu par les temps qui courent. Il a notamment amassé au moins un point à ses quatre dernières sorties, toutes des victoires de la formation de l’Illinois.

Après les 14 premiers matchs de sa carrière, Dach a amassé cinq buts et quatre mentions d’aide pour neuf points. Une production qui représente un point de plus que Kaapo Kakko et un de moins que Jack Hughes, qui ont respectivement été choisis au deuxième et premier échelon de son repêchage. Le représentant des Blackhawks a également disputé moins de parties que ses deux rivaux.