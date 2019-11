Une promiscuité qui dérange

J’ai 39 ans, deux enfants et je suis divorcée. Ma séparation fut houleuse au début vu que c’est moi qui l’ai initiée, mais les choses se sont tassées et nous sommes parvenus une bonne entente concernant les enfants. Je me suis séparée après avoir fait la connaissance d’un homme de 15 ans mon aîné qui était considéré comme un célibataire endurci dont j’ai percé la carapace de séducteur. Lui et mes enfants se sont aimés tout de suite.

Mais il subsiste un problème de taille. Je suis très attachée à mes parents et la réciproque est aussi vraie. Ils ont toujours fait partie de notre quotidien car ils ont souvent gardé les enfants. Comme en plus ils s’entendaient bien avec mon ex, on se voyait fréquemment. Comme fille unique je me sens choyée par eux, et leur disponibilité me donne une grande liberté.

Même si mes parents l’ont tout de suite accepté, mon conjoint se dit gêné par les liens étroits que j’entretiens avec eux, comme de ceux que je conserve avec mon ex à cause des enfants. Il m’accuse de ne pas avoir encore coupé le cordon ombilical avec mes parents, comme de maintenir un lien trop étroit avec un ex qu’il soupçonne d’être encore amoureux de moi.

Selon lui, si je ne lui fais pas une plus grande place dans ma vie de famille, il ne réussira jamais à bien s’y intégrer. De mon côté je le trouve intégré puisque tout le monde l’apprécie. Et en ce qui concerne les relations avec mon ex, elles ont leur raison d’être à cause des enfants. Et comme il a une blonde depuis six mois, ça met un terme à l’idée farfelue qu’il pourrait vouloir me reprendre, émise par mon conjoint.

J’aime cet homme et je crois qu’il m’aime, mais je ne sais plus comment lui faire comprendre que sa grille d’analyse est faussée. Mais par quoi? Ça je ne sais pas. Pourriez-vous me donner quelques pistes pour le comprendre et savoir quoi faire?

Amoureuse inquiète

Cet homme semble avoir du mal avec le principe du partage, essentiel à la vie en communauté. Célibataire endurci disait-on de lui avant votre rencontre? Je crois qu’il va falloir creuser le sujet et peut-être l’amener à admettre que c’est lui qui a du mal à s’intégrer et non le contraire. Vous avez votre bagage de vie et il a le sien. Personne ne peut demander à l’autre de rayer son passé pour lui accorder toute la place. Peut-être, vu qu’il a un âge qui le rapproche plus de votre père que de vous, prend-il ça comme de la compétition? Il devrait être facile pour vous de calmer ses angoisses là-dessus. Par contre, en ce qui concerne son rejet de votre relation avec votre ex, il va devoir éradiquer la jalousie qui semble pointer son nez, et ça c’est son travail à lui.