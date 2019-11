OUELLET, Fernande



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 novembre 2019 à l'âge de 96 ans est décédée Dame Fernande Ouellet, épouse de feu M. Gérard Ouellet. Elle était la dernière vivante d'une famille de 21 enfants. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (feu Louis Goulet), Robert (Lise Levesque), Lise (feu Laurent Boucher), Denis (Hélène Verret), Richard (Johanne Dumont), Michel (Lyne Morin), Roland (Nancy St-Laurent), Huguette (Dany McKinnon), Raymond (Sylvie Poulin), René, Pierre (Nancy Brisson); ses petits-enfants: Jean-François Ouellet (MariePier Côté), Marie-Eve Ouellet (Sébastien Lévesque), Annie Ouellet (Nicolas Cantin), Éric Boucher (Isabelle Guy), Martin Boucher (Julie Bélanger), Tommy Ouellet (Karine Trudel), Ralph Ouellet, Charles Ouellet, Myriam Ouellet (Maxim Rousseau), Claudia Ouellet, Maude Ouellet (David-Henry Huard), Anne-Marie Ouellet (Laurent Daviault), Andrée-Anne Ouellet (Laurence Vachon Tremblay), Véronique Ouellet (Dominic Morin), Francis McKinnon (Mélanie Lemire), David McKinnon (Stéphanie Côté), Audrey McKinnon (Pascal Mainguy-Chantal), Patrick McKinnon (Carol-Ann Bélair), Alexandre Ouellet (Aurélia Criacchi), Marc-Olivier Ouellet (Joannie Bouchard), William Laverdière, Emy Ouellet et Kelyanne Ouellet , ses 30 arrière-petits-enfants et de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le jeudi 21 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 22 novembre de 11h à 13h35.La famille tient à remercier pour leur dévouement et les bons soins prodigués le docteur Daniel Carpentier et le personnel de l'Hôpital l'Enfant -Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de L'AVC (4715 avenue Des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J1B8).