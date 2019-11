Afghanistan: deux otages ont été libérés par les talibans

Les otages américain Kevin King et australien Timothy Weeks ont été libérés mardi par les talibans dans le sud-est de l’Afghanistan et remis aux forces américaines, selon des sources de police et des commandants insurgés.

« Les deux professeurs d’Université ont été libérés dans le district de Now Bahar de la province de Zabul », a déclaré à l’AFP une source policière dans la province, en précisant qu’ » ils ont quitté Zabul avec des hélicoptères américains ».

Trois commandants talibans ont confirmé cette information, deux d’entre eux déclarant attendre en échange la libération de trois prisonniers talibans de haut rang.

Le président afghan Ashraf Ghani avait annoncé le 12 octobre la libération de ces détenus, dont Anas Haqqani, fils du fondateur du réseau Jalaluddin Haqqani, une importante branche de la rébellion talibane, afin de permettre celle des deux Occidentaux, enlevés en août 2016 à Kaboul et aux mains des talibans depuis.

Un porte-parole de la présidence avait fait état ensuite d’un « retard » dans cet échange.

Les professeurs de l’Université américain « ont été emmenés par voiture à Zabul et remis aux Américains qui les ont emmené par hélicoptère », a dit un commandant taliban de haut rang dans la province, qui est frontalière du Pakistan.

L’ambassade américaine à Kaboul, contactée par l’AFP, a dit ne pouvoir « fournir de détail ni commenter » cette information.

Un commandant taliban a dit que son mouvement « attend du gouvernement afghan et des Américains qu’ils libèrent nos trois prisonniers aussi vite que possible ».

Aucune information n’était disponible pour le moment sur le sort d’Anas Haqqani, Mali Khan et Hafiz Rashid, tous trois membres du réseau Haqqani.

M. Ghani avait souligné que leur libération était une décision « très difficile » mais aussi la « condition principale pour démarrer des négociations officieuses » en vue de mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis 18 ans.

Les talibans ont jusqu’ici rejeté toute offre de pourparlers avec les autorités afghanes, qu’ils considèrent comme illégitimes.