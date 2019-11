Comment s’armer pour fuir la dépendance affective?

J’arrive à 45 ans et je fais face à mon troisième gros échec de couple. Dans les deux premiers cas j’étais jeune, et pas assez équipé pour détecter le danger. Mais comme ça m’arrive pour la troisième fois, que je suis obligé de repartir à zéro avec trois enfants de mères différentes, ça commence à coûter cher.

Aux dires de tout le monde je suis un bon gars, peut-être trop bon selon certains. Est-ce pour ça que je me ramasse toujours avec des femmes qui m’aiment spontanément mais qui ensuite se transforment en mantes religieuses qui sucent mon énergie et qui s’accrochent à moi comme si j’étais un sauveur? Ça finit par m’étouffer et je n’ai qu’une envie : fuir.

Comment ai-je pu me faire prendre trois fois de suite, alors qu’après la deuxième, je m’étais bien promis de ne viser que les femmes indépendantes, capables de se suffire à elles-mêmes? Je ne saurais le dire. Sauf que là avec une troisième pension alimentaire sur les bras et l’obligation d’organiser ma vie pour voir mes trois enfants en part égale, je ne sais plus comment je vais faire.

Dites-moi Louise, comment un gars peut-il être assez con pour se jeter ainsi dans le même piège par trois fois? Ma mère dit que je devrais m’abstenir de vivre en couple et me contenter de relations sans engagement. Mais moi j’aime ça être en couple. Je ne me vois pas vivre en célibataire. Comment déceler cette maudite dépendance chez les femmes que je rencontre? Cette dépendance qui devient si étouffante à la longue?

Anonyme

Quelqu’un qui veut être en couple à tout prix a de grosses chances d’être lui-même dépendant amoureux. Ce pourrait-il que vous soyez amoureux de l’amour mais pas d’une femme en particulier? Si vous n’êtes pas comme je le soupçonne, je vous signale que ce genre de femme vous attire probablement parce que ça vient combler un vide en vous. Une femme dépendante a le don de faire sentir à son homme qu’il lui est indispensable, et ça c’est flatteur pour celui qui manque de confiance en lui. Je me permets en terminant de vous suggérer de fouiller ça avec un(e) thérapeute. Ce qui devrait vous couter moins cher qu’une quatrième paternité.