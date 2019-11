Cuba sans le soleil

Réunis en fin de semaine, les militants de QS ont voulu nous faire croire qu’ils sont résolument souverainistes.

Devant le scepticisme des journalistes, Gabriel Nadeau-Dubois s’est senti obligé de dire qu’il n’avait « jamais rencontré de fédéralistes à QS ».

Le plus désagréable avec QS n’est pas son populisme de gauche. C’est qu’il nous prend pour des cons.

Imposture

Les données objectives contredisant M. Nadeau-Dubois sont innombrables.

L’IRPP et la sociologue Claire Durand ont réalisé, en février 2019, une étude sur les motivations d’un échantillon d’électeurs ayant voté à l’élection du 1er octobre 2018, cinq mois auparavant.

Cette étude montrait que 47 % des électeurs de QS se disent souverainistes et 53 % se disent fédéralistes.

Pratiquement aucun ne disait avoir prioritairement voté pour QS parce qu’il est souverainiste.

Un sondage IPSOS-La Presse de mai 2018 trouvait que 61 % des électeurs de QS estimaient que le débat sur la souveraineté était « dépassé ».

Un sondage Abacus de juillet 2019 sur les intentions de vote fédérales montrait que le premier choix des sympathisants de QS était... Justin Trudeau.

Si on superpose les cartes électorales provinciale et fédérale, les gens qui ont élu Amir Khadir pendant des années ont tourné le dos à Gilles Duceppe en 2010 et 2015.

Bref, on vote QS parce qu’il est de gauche, écologiste, féministe, multiculturaliste, tout ce que vous voulez, avant d’être souverainiste.

Quand votre « souverainisme » est votre 5e priorité, ce n’est plus une priorité, mais un élément décoratif.

Malgré ses progrès dans le reste du Québec à la dernière élection, QS reste, fondamentalement, un parti montréalais.

Or, comme l’électorat montréalais est de plus en plus d’origine immigrante, et donc massivement fédéraliste, QS n’a aucun intérêt à devenir trop souverainiste.

Il agitera le hochet de la souveraineté tout en prenant soin de faire sentir à cet électorat qu’il n’a rien à craindre de ce côté.

C’est d’ailleurs ce qui explique sa volte-face pour adopter la même position sur la laïcité que le PLQ et le PLC.

Le souverainisme chez QS, c’est comme l’environnement chez les conservateurs.

La raison principale du combat souverainiste, c’est de permettre aux francophones de mieux défendre leur identité nationale.

Si toute défense forte de l’identité est perçue comme du racisme, comment cette personne pourrait-elle être sérieusement souverainiste ?

De grâce, n’évoquez pas l’exemple de Sol Zanetti. Ce jeune homme a fait tellement de virages qu’il doit se demander quelle est sa conviction du jour.

Rêve

Un souverainiste conséquent accepte que le pays du Québec soit une démocratie tantôt gouvernée à gauche, tantôt à droite.

Il s’interdira donc de subordonner la souveraineté à 137 conditions préalables.

Pour QS, la seule souveraineté acceptable, c’est celle qui viendrait avec la garantie que ce pays serait exactement comme il le désire, ce qui revient à pelleter vers l’avant pour toujours.

QS préférera toujours une province de gauche à un pays de droite.

Jamais, dans leurs rêves les plus fous, les stratèges fédéralistes n’auraient imaginé un plus beau cadeau que QS.