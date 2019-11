Dans la garde-robe de... Kim Thuy

L’agenda de Kim Thuy est très rempli. C’est entre deux voyages qu’elle a glissé cette activité à son horaire. Il faut savoir que dans les six derniers mois, elle a pris 41 vols et visité 21 pays.

« Je ne croyais pas avoir le temps, mais j’ai voulu prendre le temps, car c’est l’occasion de parler de la mode d’ici. À chaque fois que l’opportunité se présente, j’en profite. Par exemple, lorsque je suis invitée à la télévision, je porte toujours une création québécoise. C’est une façon subliminale de célébrer la beauté d’ici. Les gens doivent avoir le réflexe de consommer local, sinon la ville sera laide.

C’est la même chose avec la littérature ; il faut aller dans les librairies pour acheter ses livres », lance-t-elle d’entrée de jeu. Kim est une femme engagée. Pour les essentiels de la garde-robe, elle va chez Simons. « J’essaye d’être le plus conséquente, alors pour les pièces de base j’encourage cette enseigne pour la simple et bonne raison que les propriétaires sont des entrepreneurs responsables, car le salaire horaire de leurs employés est plus élevé que le salaire minimum. C’est admirable d’avoir ce courage social. Tout comme Familiprix qui cessera de vendre des bouteilles d’eau à usage unique de 750 ml et moins dès janvier 2020 », affirme-t-elle.

Lorsque j’aborde le sujet des tendances, elle me répond aussitôt : « Je suis les tendances, mais celles des créateurs. C’est au sens global que je les approche, mais pas comme un besoin. J’aime bien l’idée du travail d’un designer qui est temporel et qui devient intemporel, car il revisite sa signature ».

À l’agenda de Kim Thuy

♦ Kim Thuy et Rogé, illustrateur, seront au Salon du livre de Montréal pour leur livre Le poisson et l’oiseau (Les Éditions de la Bagnole) le vendredi 22 novembre de 19 h à 20 h 30, le samedi 23 novembre de 13 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30 et le dimanche 24 novembre de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 15 h 30.

♦ Kim sera à Sofia en Bulgarie pour un festival littéraire en début décembre.

♦ La série La table de Kim sera diffusée sur ARTV dès janvier. Photo Chantal Poirier

« J’ai déniché cette camisole dans une petite ville du Japon, puis lors d’une visite à Hudson, j’ai acheté cette robe de lin. De retour à la maison, j’ai eu l’idée d’unir en quelque sorte deux petites villes en coordonnant les deux pièces qui célèbrent le travail bien fait, car les deux morceaux sont très bien conçus », partage Kim. Photo Chantal Poirier

« L’histoire entourant l’achat de ce pull me fait toujours sourire. J’étais invitée à une conférence dans un lycée à Paris. En m’y rendant, j’ai vu ce pull dans la vitrine d’une boutique de lingerie de l’autre côté de la rue. À court de temps, j’ai demandé au professeur d’aller l’acheter pour moi lui assurant que je repasserais le mois suivant. Mais ce n’est que six mois plus tard que je suis retournée à Paris. Le pauvre a gardé le sac dans son bureau. Plusieurs s’interrogeaient à savoir ce qu’il y avait dans le joli sac rose ! », se rappelle Kim. Photo Chantal Poirier

« Je suis infiniment reconnaissante à Denis Gagnon car c’est l’un des premiers designers québécois à m’avoir habillée. J’ai porté cette robe lorsque j’ai été invitée à la télé française en 2010 et puis à mon passage à Tout le monde en parle. Je m’étais promis d’en faire mention et ils ne l’ont pas coupé au montage », raconte l’auteure. Photo Chantal Poirier

« Pour la tournée promotionnelle de mon nouveau livre Le poisson et l’oiseau, je voulais une tenue qui se mariait à la couverture. C’est en voyant cette pièce dans le cadre de la semaine de la Mode masculine Montréal M3 que j’ai contacté le designer. À ma grande surprise, il m’a répondu le lendemain et il a accepté de m’en confectionner une à ma taille », déclare-t-elle. Photo Chantal Poirier

« J’aime beaucoup les robes vietnamiennes, mais j’ai peu l’occasion d’en porter. C’est mon look “In the Mood for Love”. Il est composé de chaussures de l’une de mes tantes et de la robe de l’une de mes cousines. Nous avons l’habitude dans la famille de nous échanger des pièces. Je donne et je prête mes vêtements, c’est la beauté du partage », dit Kim. Photo Chantal Poirier

« Cette robe structurée et structurante est parfaite lorsque je dois faire une présentation devant des gestionnaires. Quant aux chaussures, je les ai héritées de l’une de mes tantes, ma Tante #6 (Le secret des Vietnamiennes, Éditions Trécarré), car elle a une impressionnante collection de chaussures », confie Kim. Photo Chantal Poirier

Dans le vestibule de la demeure de Kim, une étagère contient près de 25 paires de ballerines dans un dégradé de nuances, toutes de la même marque et du même modèle. « J’ai acheté ma première paire lors d’un voyage au Japon. J’ai marché plus de 75 kilomètres avec ces chaussures (mon téléphone me l’a confirmé). Elles sont si confortables, que lors de ma seconde visite, je voulais absolument en acheter d’autres. J’ai même voyagé léger pour avoir l’espace pour en rapporter le plus possible », explique-t-elle au sujet de sa collection.

Questions mode à Kim