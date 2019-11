Destitution de Trump: un témoin clé s’était vu offrir un poste de ministre à Kiev

Un témoin clé dans l’enquête en destitution contre Donald Trump a reconnu mardi, lors d’une audition au Congrès, que les Ukrainiens lui avaient proposé de devenir leur ministre de la Défense, et a assuré avoir immédiatement refusé.

Le lieutenant-colonel Alexander Vindman, né à Kiev et arrivé dans sa petite enfance aux États-Unis, a été malmené par les élus républicains de la Chambre des représentants qui ont mis en cause son discernement et sa loyauté.

Un juriste, chargé de l’interroger pour les républicains, lui a demandé s’il était vrai qu’un haut responsable ukrainien lui avait offert le poste de ministre de la Défense à Kiev.

M. Vindman a reconnu que cette proposition lui avait été soumise à « trois reprises » en marge de la cérémonie d’investiture du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky à la fin du mois de mai.

« À chaque fois, j’ai refusé et à mon retour, j’ai informé ma chaîne de commandement et les membres appropriés des services du contre-espionnage », a précisé M. Vindman, qui est membre du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche.

« Je suis Américain, je suis arrivé dans ma petite enfance aux États-Unis », a poursuivi ce militaire décoré pour ses faits d’armes en Irak, en ajoutant avoir n’avoir jamais su si l’offre était sérieuse.

Le parlementaire Jim Jordan a ensuite assuré que le supérieur hiérarchique de M. Vindman avait mis en doute son « discernement » et que certains de ses collègues le soupçonnaient d’avoir fait fuiter des informations.

M. Vindman s’est défendu en lisant une évaluation rédigée en juillet par sa responsable qui le qualifie de « brillant » et ayant « un excellent jugement ». Il a assuré n’avoir jamais été l’auteur de fuites et s’est dit « non partisan ».

Dans son introduction, il avait remercié son père d’avoir choisi d’émigrer aux États-Unis. « En Russie, témoigner en public dans une enquête contre le président pourrait me coûter la vie », avait-il souligné avant d’ajouter à l’adresse de son père: « Ne t’inquiète pas, ça va aller même si je dis la vérité ».