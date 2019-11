MORIN, Gilberte Pouliot



Au CHSLD Saint-Antoine, le 16 novembre 2019, la journée de son anniversaire de naissance, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Gilberte Pouliot, épouse de feu monsieur Alcide Morin. Elle était la fille de feu dame Éva Gamache et de feu monsieur Georges Pouliot. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 14h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean, Pierre (Carole Boutet); ses petites-filles : Lydia (Alex), Catherine (Alex); ses deux belles-sœurs : Yvette Genois (feu Marcel Pouliot), Aline Nadeau (feu Roland Pouliot), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Antoine pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués.Même si la vie nous fait suer et même… de temps en temps, merci pour le don de la vie. Bon voyage Julbeth.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666, www.cancer.ca