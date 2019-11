Julien Lacroix : en Guadeloupe dans le temps des Fêtes

MONTRÉAL – Très heureux des réactions suscitées cet automne par son premier «one man show», et en plein développement de son deuxième film, une «comédie d’époque», avec Adib Alkhalidey, Julien Lacroix se promet un peu de repos dans le temps des Fêtes, avec sa famille et ses amis.

«Ça fait trois ans que Mehdi Bousaidan et Yannick de Martino viennent chez moi à Noël, a précisé l’humoriste lors du lancement des "Beaux 4h" de la Fondation Martin-Matte, mardi. Sinon, je pars une semaine en Guadeloupe, je ne sais pas avec qui. Au Mexique et à Cuba, il y a des chances qu’il fasse froid, et comme j’ai seulement une semaine de vacances par année, je ne veux pas qu’il fasse froid. Je vais louer une voiture. Je ne veux pas aller dans un tout-compris, je trouve ça aliénant!»