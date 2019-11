La satisfaction du devoir accompli

TORONTO | Près de 20 ans après avoir disputé son dernier match dans la Ligue nationale, Guy Carbonneau a fait son entrée au Panthéon du hockey, hier soir.

« La beauté de cette soirée, c’est que lorsque l’on me demandera dorénavant dans la rue si je fais du Temple de la renommée, je pourrai répondre : “oui !” »

Tout ce qu’il voulait, c’était de vivre sa passion à fond et d’avoir la chance de jouer avec les meilleurs dans la plus grand ligue de hockey qui soit.

L’amour pour son sport, sa détermination et sa force de caractère l’ont mené sur la plus haute marche du podium.

Certains diront que le Panthéon du hockey est fait pour les grands noms qui ont marqué ce sport. Or, en jouant dans l’ombre des grands, il a été le meilleur attaquant à caractère défensif de son époque.

Les trois conquêtes du trophée Frank-Selke en sont la plus belle preuve.

Il a eu une pensée pour presque tous les entraîneurs sous lesquels il a évolué dans la Ligue nationale, de Bob Berry à Ken Hitchcock en passant par Jacques Lemaire, Jean Perron, Pat Burns et Jacques Demers.

Enfin, il a eu une attention touchante pour son épouse Line, de qui il a dit : « Je ne t’ai jamais assez donné de mérite et je m’en excuse. Tu as été le roc de la famille. Tu as connu une brillante carrière dans le monde des affaires. Merci ! »