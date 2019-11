Le Marché de Noël allemand de Québec finalise ses préparatifs

Le Marché de Noël allemand de Québec met à la touche finale à ses préparatifs en vue d’accueillir ses nombreux visiteurs du 22 novembre au 23 décembre à l’occasion de la 12e édition.

Cet événement, qui a pris naissance à la Cathédrale Holy Trinity, a connu une progression remarquable au fil des ans. L’an dernier, pas moins de 150 000 visiteurs, dont 60 000 touristes, ont défilé dans le Marché de Noël allemand de Québec, qui malgré son jeune âge, est déjà considéré comme un incontournable dans les palmarès touristiques des plus beaux marchés de Noël de ce côté-ci de l’Atlantique.

Photo Stevens Leblanc

Pour cette 12e édition, les visiteurs pourront découvrir plus de 90 kiosques dans une ambiance de la plus pure tradition des marchés de Noël allemands.

Le coup d’envoi des activités sera donné lors d’un spectacle féérique sur le parvis de l’hôtel de ville dès 18h, le 22 novembre.

Photo Stevens Leblanc

Selon la présidente du Marché de Noël allemand de Québec, Britta Kröger, il existe pas moins de 3 000 marchés de Noël en Allemagne attirant près de 160 millions de visiteurs par année dont parmi les plus célèbres celui de Munich.

«Notre grande fierté aujourd’hui est d’être cité parmi eux, souvent dans un top 10 des marchés de Noël du monde parmi les destinations touristiques incontournables», a affirmé Mme Kröger.

Photo Stevens Leblanc

Programmation

Les activités sont présentées dans les jardins et la place de l’Hôtel-de-Ville, sur la rue Sainte-Anne et à la Place d’Armes, une nouveauté cette année.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a souligné qu’il avait cru au Marché de Noël dès les premiers instants.

«Lorsqu’on s’est rencontré, il y a douze ans, on s’est permis de rêver. Je n’investis pas dans les choses dans lesquelles je n’adhère pas. Parfois, on n’a pas le choix. Mais dans les événements, j’ai besoin de les rêver et de me projeter là-dedans, de voir comment la durée permet le succès pour y croire et c’est exactement ce qu’on a fait, il y a douze ans», a-t-il dit.

Photo Stevens Leblanc

L’Office du tourisme s’est donné comme cible d’augmenter de 15 % le tourisme d’hiver et le Marché de Noël allemand qui connait une croissance de son achalandage année après année y contribue, selon les organisateurs.

«Venez faire un tour un soir de week-end et tendez l’oreille en visitant le Marché de Noël allemand et vous allez être surpris du nombre de langues qui vont y être parlées», a poursuivi M. Labeaume.

Photo Stevens Leblanc

Des concerts et de l’animation sont prévus au programme qui est disponible ici.