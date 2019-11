Les féminicides, un fléau mondial, une prise de conscience récente en France

C’est un fléau qui touche sans distinction les pays riches et pauvres, en guerre ou en paix. Mais le phénomène des féminicides a pris cette année un relief particulier en France, où le nombre élevé de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex a provoqué une prise de conscience tardive.

Si l’Asie détient le triste record du plus grand nombre de féminicides (20 000), suivie de près par le continent africain (19 000), les Amériques et l’Europe ont compté respectivement 8000 et 3 000 femmes tuées par leurs conjoints ou leurs proches en 2017, selon des chiffres de l’ONU.

Dans la France de 2019, au moins 115 femmes ont été tuées à ce jour par leur conjoint ou leur ex, selon le décompte provisoire et une étude menée au cas par cas par l’AFP. En 2018, elles étaient 121.

Julie, Stéphanie, Johanna... noms sortis de l’anonymat, victimes de tragédies aux ressorts souvent tristement similaires. Semaine après semaine, les mêmes histoires se répètent.

Ces derniers jours, deux femmes ont été tuées sous les yeux de leurs enfants. À Montfermeil mardi, en banlieue parisienne, une femme a été poignardée à mort devant ses deux filles, probablement par son conjoint, qui est décédé des suites de ses blessures. Le 10 novembre, à Oberhoffen-sur-Moder (est), Sylvia, 40 ans, a été poignardée par son mari, sous les yeux de sa fille.

Ces féminicides à répétition ont fait prendre la mesure de l’ampleur du phénomène en France, où trop souvent les femmes tuées par leur conjoint restaient des victimes de « faits divers tragiques » ou de « drames passionnels ».

Système défaillant

« Notre système ne fonctionne pas pour protéger ces femmes » et « c’est un drame », a admis la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Dans 65 % des cas d’homicide et de violences conjugales, la justice ou la police avaient été saisies, selon un rapport gouvernemental publié il y a deux jours, et qui a étudié 88 homicides ou tentatives d’homicides commis en 2015 et 2016.

Le Conseil de l’Europe a également relevé dans un rapport publié mardi les lacunes de la prise en charge des femmes victimes de violences en France, pointant le manque d’hébergements dédiés, une définition du viol problématique ou encore une réponse pénale insuffisante.

Après une vaste consultation lancée en septembre, l’exécutif français doit annoncer la semaine prochaine des mesures prévoyant notamment l’amélioration du recueil des plaintes, la facilitation des signalements faits par les médecins, des mesures d’éloignement plus efficaces des conjoints violents.

À Paris, une marche nationale contre les violences faites aux femmes est prévue samedi.

Selon l’enquête de l’AFP, les trois premières victimes de 2019 ont été tuées le 6 janvier. À Toulouse (Sud-Ouest), Monica, 29 ans, est poignardée par son conjoint Felisberto qui l’accuse de la tromper, alors que leur fille est dans sa chambre.

Dans les Yvelines, en région parisienne, Pascale, galeriste d’art de 56 ans, est tuée de plusieurs balles au cours d’une dispute avec son mari Robert, 69 ans.

Toujours en région parisienne, Taïna, 20 ans, est retrouvée sous un pont: elle a été battue à mort avec une barre de fer par son petit ami Jonathan, un militaire de 21 ans avec lequel elle venait de rompre.

La plupart de ces affaires sont rapidement élucidées. Les scénarios semblent se répéter: dans tous les milieux sociaux et classes d’âge, des hommes impulsifs, dépressifs ou manipulateurs, des femmes violentées, sous emprise ou qui veulent rester avec leurs enfants, des seniors affaiblis..., selon les psychiatres, témoins et autorités interrogés par l’AFP.

« Tu es ma chose »

La plupart des femmes sont tuées chez elles, lors d’une dispute ou crise de jalousie, souvent au moment ou après une séparation à leur initiative.

En octobre 2018, en Corse, île française de la Méditerranée, Julie Douib, 35 ans, quitte Bruno, 42 ans, le père de ses deux enfants, dont le couple se partage la garde.

Depuis trois ans, raconte-t-elle à ses proches, il la frappe régulièrement, la détruit psychologiquement et l’isole socialement. « Il lui disait tout le temps: +tu n’as pas de cerveau, tu es ma chose+ », se souvient Lucien, le père de Julie.

Cinq mois plus tard, le 3 mars, il se rend chez elle et la tue de deux balles.

Le meurtre par arme à feu est le premier mode opératoire des féminicides en 2019, à égalité avec les armes blanches (32 %), devant les coups (18 %) et la strangulation (16 %), selon le décompte de l’AFP.

En début d’année près de Tours (centre), Stéphanie, une institutrice de 39 ans, dépose une main courante contre son ex-conjoint.

Le 31 mars dans la nuit, elle envoie un message inquiet à une amie: quelqu’un tente de forcer la serrure de la porte de son appartement. Elle sait que c’est son ex et appelle la police. « On ne se déplace pas pour ça Madame » lui répond-on, selon ses proches. Le lendemain, son père la retrouve égorgée dans son appartement.

Les associations dénoncent le manque d’attention des forces de l’ordre et demandent qu’on « soigne » et « éloigne » les conjoints violents. « Ce ne sont pas les manquements de la police qui ont tué ces femmes, ce sont des hommes », rappelle Sandrine Bouchait, présidente de l’Union nationale des familles de féminicide (UNFF).

Après avoir tué Stéphanie, le meurtrier est rentré chez lui pour se suicider, comme environ 41 % des auteurs de féminicides cette année.