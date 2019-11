Loud, Cœur de pirate et Alexandra Stréliski récompensés au Gala Artisti

MONTRÉAL | Le deuxième Gala Artisti a permis de célébrer quelques visages d’une jeunesse musicale déjà bien en vue au Québec, dont Alexandra Stréliski, Loud et Cœur de pirate, mardi soir, à la salle Le Ministère, à Montréal.

Artisti est une société de gestion collective créée par l’Union des artistes en 1997 qui a pour objectif de protéger, promouvoir et préserver les droits conférés aux artistes interprètes par la Loi sur le droit d’auteur.

Avec sa soirée de gala, son conseil d’administration – dont font notamment partie France D’Amour à titre de présidente, et Sophie Prégent à titre de vice-présidente – souhaite récompenser les artistes interprètes et remercier sa communauté.

L’organisation avait tenu une première remise de prix en 2017, où avaient été saluées les carrières de Marc Hervieux et Julie Lamontagne.

Cette année, Alexandra Stréliski (prix Audace), Alex McMahon (prix Lumière), Lou-Adriane Cassidy (prix Découverte), Loud et Cœur de pirate (prix Rayonnement) et Caroline Planté (prix Coup de cœur des adhérents) se partageront six prix de 1000 $.

La célébration de mardi, qui se déployait sous la direction artistique de Sébastien Lacombe, a notamment été le théâtre de prestations d’Alex McMahon et Beyries, Dominique Fils-Aimé, Jesse Mac Cormack, Lou-Adriane Cassidy et Caroline Planté.