Mon beau sapin (air connu)

En plus des activités régulières à la Forêt Montmorency, telles que ski de fond, ski raquette, raquette, patinoire et glissade, l’activité « Viens couper ton sapin » sera de retour du 1er au 21 décembre. En famille ou entre amis, partez en randonnée, équipés d’un traîneau et des outils nécessaires à votre mission (apportez vos raquettes ou location sur place) pour environ 2 km. Sur votre chemin, des secteurs seront indiqués pour choisir votre sapin baumier naturel parmi ceux désignés. Réservation obligatoire au 418-656-2034. Consultez le www.foretmontmorency.ca.

Médaillée

Photo courtoisie

Julie Suzanne Doyon, fière Lévisienne, a reçu le 13 novembre dernier la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel lors d’une cérémonie présidée par le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, en présence du maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Madame Doyon a reçu cet honneur en raison de son impressionnante implication auprès de divers organismes ou sociétés œuvrant dans les domaines de la santé, de l’économie, de la culture et du patrimoine. Membre du Barreau depuis 1992, madame Doyon est directrice générale de la société immobilière IMAFA depuis février 2007. Elle s’investit depuis plusieurs années dans sa communauté en siégeant à divers conseils d’administration. Sur la photo, Mme Doyon est entourée du lieutenant-gouverneur du Québec et du maire de Lévis.

Les Prix Méritic

Photos courtoisie

Bravo à Johanne Devin, présidente-directrice générale de NovAxis Solutions, un développeur d’applications web, qui a reçu récemment le prix Méritic Entrepreneur Ville de Québec. Marc Boutet, président-directeur général de l’entreprise De Marque, qui œuvre dans la distribution de contenus culturels numériques, a pour sa part reçu le prix Méritic Carrière en TI. Le Réseau ACTION TI remet annuellement, depuis trois ans, les prestigieux prix Méritic dans le cadre de la JIQ, le plus grand rassemblement de la communauté Affaires et TI au Québec. Sur la photo de gauche : Johanne Devin, présidente-directrice générale de NovAxis Solutions, et Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de la Ville de Québec et adjoint au maire pour l’entrepreneuriat. Sur celle de droite : Stéphane Bourbonnière (à gauche), président-directeur général du Réseau ACTION TI, et Marc Boutet, président-directeur général de l’entreprise De Marque et récipiendaire du prix Méritic Carrière en TI.

Acquisition

Photo courtoisie

Groupe CLR est récemment devenu l’actionnaire majoritaire de l’entreprise de radiocommunication Novicom Technologies située à Lévis. Cette acquisition permet aussi à Groupe CLR d’assurer une présence importante dans le marché de Québec, en plus d’augmenter son pouvoir d’intervention et la rapidité de celui-ci chez ses clients des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Basse-Côte-Nord et du Bas-St-Laurent. Cette année, Groupe CLR célèbre ses 40 ans. En plus de son siège social situé à Trois-Rivières, Groupe CLR est maintenant présent dans neuf villes du Québec et emploie 130 personnes. Sur la photo, l’équipe de Novicom Technologies.

Anniversaires

Photo courtoisie

Réjean Lemelin (photo), gardien de but de la LNH (1978-93) avec Atlanta, Calgary, Boston, 65 ans... Patrick Kane, hockeyeur de la LNH (Blackhawks), 31 ans... Jodie Foster, actrice américaine, 57 ans... Meg Ryan, actrice américaine, 58 ans... Claude Quenneville, ex-commentateur de sport retraité de la SRC, 70 ans... Dennis Hull, hockeyeur de la LNH (1964-78) avec Chicago et Détroit, 75 ans... Larry King, ex-animateur de télévision américain, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 novembre 2018. Michel Pepin (photo), 57 ans, journaliste qui a notamment travaillé au bureau parlementaire de Radio-Canada à l’Assemblée nationale... 2016. Donald Farley, 46 ans, skieur de fond qui a représenté le Canada aux Jeux de Nagano en 1998 et à ceux de Salt Lake City en 2002... 2010. Pat Burns, 58 ans, policier et entraîneur dans la LNH.