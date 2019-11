Poupée enfant érotique: une fouille moins étoffée en raison du statut d'avocat de l'accusé

Le statut d’avocat d’Antoine Gagnon, accusé de possession et d’importation de pornographie juvénile, a pesé lourd dans la balance lorsque les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec ont fouillé les entrailles de son ordinateur en 2017.

Au deuxième jour du procès de l’homme de 31 ans, le témoignage du policier qui a procédé à l’extraction des données de l’ordinateur de Gagnon s’est poursuivi.

Contre-interrogé par l’avocat de la défense, Me Gervais Labrecque, le policier Claude Poulin a admis que l’enquête n’avait pas démontré que des mots comme «young, teen ou child» avaient été trouvés lors des recherches effectuées par l’accusé.

Cependant, le policier a rappelé qu’en raison du «statut particulier» de Gagnon qui en 2017 exerçait la profession d’avocat, les recherches s’étaient limitées à six mots-clés.

Il a expliqué qu’habituellement, une liste de mots-clés «particuliers» et en lien avec la pornographie juvénile est utilisée par les techniciens qui effectuent ces recherches.

Plusieurs de ces mots n’ont toutefois pas pu être utilisés dans le cas de Gagnon.

Au surplus, différentes «parties» de l’ordinateur n’ont pas été fouillées, comme c’est le cas habituellement.

«Lors d’une recherche pour une personne sans statut particulier, les policiers vont aller dans la mémoire de l’ordinateur. Dans ce dossier, on retrouve beaucoup d’informations et de recherches qui ont été faites à court et moyen terme» a témoigné le policier.

Les dossiers «non-alloués» de l’ordinateur n’ont pas non plus été visités par les enquêteurs dans le cadre de la perquisition.

«Ces dossiers se retrouvent sur le disque dur et, grâce au logiciel policier, nous réussissons à recréer en partie ou en totalité des documents qui ont, par exemple, été détruits», a-t-il ajouté en précisant que la facture de la poupée, qui n’a jamais été trouvée lors de la perquisition, aurait pu se trouver à cet endroit.

Rappelons qu’en mai 2017, Antoine Gagnon a fait livrer à son domicile personnel une poupée en silicone qui mesure un mètre, soit la hauteur d’un enfant de 5 ans. Une acquisition qu’il a faite via un site chinois.