Quatre ex-conseillers de Saint-Augustin abandonnent leur poursuite contre Ville

Les ex-conseillers municipaux France Hamel, Louis Potvin, Lise Lortie et Denis Côté, qui poursuivaient la Ville de Saint-Augustin afin de récupérer 56 000$ au total en salaire, viennent d'abandonner leur recours.

La cour des petites créances avait refusé d’entendre le litige, en septembre dernier, estimant qu’elle n’avait pas la compétence pour entendre la cause.

Anticipant des déboursés importants en frais d’avocats devant la Cour supérieure, les anciens conseillers ont tout simplement lancé la serviette et ont avisé la Ville, dans les derniers jours, qu’ils se désistaient.

«Ce n’est pas une victoire de la Ville de Saint-Augustin, moi, je considère que c’est un non-lieu parce qu’on ne peut pas se permettre d’aller en cour contre la Ville. On parle de sommes importantes pour aller en Cour supérieure et la Ville aussi aurait dû engager des sommes aussi donc ce n’était pas raisonnable», a commenté Louis Potvin, joint par Le Journal mardi matin.

«On ne saura jamais si on avait tort ou raison puisqu’on n'en aura jamais débattu sur le fond. C’est la seule chose qu’on déplore. C’est un chapitre qui se termine. Il fallait terminer à un moment donné. On ne passera pas notre vie dans la chicane», a renchéri M. Potvin, qui est aujourd’hui retraité de la fonction publique.

Le maire Juneau n’est pas surpris

Le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau, n’a pas été étonné de ce revirement, affirmant qu’ils n’avaient pas de cause. «Dès le premier jour, j’étais convaincu du bien-fondé de mes propos et de l’illégalité crasse de tout ça. Je continue à le croire et je ne suis pas tout seul», a-t-il réagi en entrevue, rappelant que le ministère des Affaires municipales avait statué et blâmé les élus de l’ère Corriveau quant à leur rémunération.

M. Juneau, faut-il le rappeler, avait dénoncé publiquement dans nos pages le fait que les conseillers avaient reçu, pendant plusieurs années, des allocations pour siéger à des comités «bidon» qui n’avaient pas été légalement constitués, qui n’existaient tout simplement pas dans certains cas et qui ne produisaient pas de rapport d’activité, ce qui contrevenait à la loi.

La Ville avait ensuite entrepris de se faire rembourser par les élus, à même leur paie. Frustrés de cette ponction, les ex-conseillers avaient blâmé l’administration et la trésorerie de l’époque pour la confusion au sujet de la rémunération et avaient entrepris leur recours devant le tribunal pour se faire rembourser, lequel vient officiellement de tomber.

«Ainsi, à moins que l’UPAC finisse par donner suite à la demande de l’actuel conseil municipal d’enquêter sur les années où ces individus ont sévi à la tête de Saint-Augustin-de-Desmaures, ils pourront dorénavant profiter d’une retraite que nous méritons tous», a conclu le maire Juneau dans un communiqué diffusé mardi.