Santé mentale: la mère d’un enfant abandonné par le système lance un cri du cœur

La mère d’un enfant de neuf ans avec des troubles de santé mentale lance un cri du cœur pour avoir accès aux services d’un pédopsychiatre.

«La santé mentale des enfants, qui s’en occupe?» a demandé Marie-Ève Laroche, mardi matin, en entrevue avec l’animateur Benoit Dutrizac. Depuis mars 2018, cette maman tente d’avoir accès à un pédopsychiatre «pour éclaircir le diagnostic» de son fils.

En direct sur QUB radio, la mère de Mascouche a raconté que son enfant fait des crises «monumentales» et qu’«il casse tout dans la maison». Elle a aussi expliqué que son fils souffrait d’anxiété que «c’est un enfant qui n’a pas le bonheur facile».

À l’école, le garçon «s’en prend à d’autres élèves» ou bien «se désorganise dans la classe». «L’année passée, il a déjà fait évacuer la classe au complet parce qu’il lançait des chaises parce qu’il était en colère», a confié Mme Laroche, qui a dû adapter son horaire de travail à celui de son fils.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Marie-Ève Laroche à Dutrizac sur QUB radio:

Entre deux chaises

Or, sans diagnostic clair, son fils, qui pourrait souffrir d’une dépression majeure de l’enfance, ne peut avoir accès aux services dont il a besoin.

«Tout le monde dit que c’est au niveau chimique, que c’est au niveau de son cerveau qui ne fonctionne pas nécessairement comme le nôtre. On veut juste trouver c’est quoi, on veut tous l’aider», a-t-elle insisté.

«Au privé, on a nous refusé, prétextant que le cas était trop lourd. Et au CISSS de Lanaudière [on nous a dit] que le cas n’était pas assez lourd, qu’eux ne prenaient que des cas graves de psychiatrie», a déploré la mère de famille.

«On est entre deux chaises», s’est désolée Mme Laroche, qui n’a plus droit aux services de son CLSC.

«Et à Sainte-Justine, je rappelle chaque deux jours et ils nous disent que le dossier est en traitement, mais ils nous disent ça depuis le mois de mai.»

L’école fait de son mieux

Chaque jour, Marie-Ève Laroche reçoit des appels de l’école de son fils qui, tant bien que mal, tente de pallier le manque de ressources.

«Ils pallient extrêmement bien le manque de services présentement. Ils tiennent ça à bout de bras. Mon enfant est privilégié dans un sens, parce qu’il a des services qu’il ne devrait pas avoir actuellement», a-t-elle souligné.

«Il passe ses midis et ses récréations avec la psychoéducatrice de l’école. Mais tout ça reste une mesure temporaire, parce que c’est une école régulière et il aurait besoin d’une école spécialisée», a-t-elle ajouté.

«On n’y a pas accès [à l’école spécialisée], parce qu’on n’a pas encore de diagnostic clair fait par un pédopsychiatre, alors c’est ridicule», a-t-elle regretté.