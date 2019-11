Un Français en mission

COLUMBUS | De grands médias européens n’ont pas hésité à le décrire comme le jeune prodige tricolore et le plus grand ambassadeur du hockey français à l’étranger.

Maintenant membre à part entière des Blue Jackets de Columbus, Alexandre Texier reconnaît qu’il vit le rêve que plusieurs de ses compatriotes souhaitent réaliser un jour, celui de jouer dans la LNH.

« Si je peux inspirer d’autres athlètes de mon pays, a-t-il raconté en entrevue mardi quelques heures avant d’affronter le Canadien, eh bien tant mieux. Quand j’étais petit, des joueurs de hockey français m’ont évidemment inspiré dans mon cheminement. »

Il n’a pas hésité à citer Cristobal Huet qui a connu un beau parcours dans la LNH, notamment dans l’uniforme montréalais.

« C’est le premier nom qui me vient à l’esprit, a-t-il enchaîné. Et je serais très heureux de voir d’autres Français suivre nos traces. Jouer dans la meilleure ligue du monde est une ambition que je caresse depuis mon tout jeune âge.

« Ces jeunes doivent toutefois réaliser que le talent ne suffit pas. C’est à force de travailler qu’on parvient à réaliser cet objectif ultime de percer dans la LNH. »

Le plus haut repêché

L’attaquant de 20 ans, originaire de Grenoble, peut se vanter d’avoir été le joueur français sélectionné le plus tôt dans l’histoire de son pays.

Au repêchage de 2017, les Blue Jackets en ont fait leur choix de deuxième ronde, le 45e au total. Il a supplanté Tim Bozon qui, cinq ans plus tôt, avait été retenu par le Canadien au 64e rang.

« On a encore du chemin à faire, avoue-t-il, mais le hockey français évolue à grande vitesse. La présence de joueurs étrangers dans la ligue élite augmente non seulement le niveau de compétitivité, mais aussi elle attire de plus en plus de recruteurs de la LNH. »

Texier a disputé deux matchs en fin de saison régulière l’an dernier et les huit rencontres éliminatoires de son équipe.

Il a notamment inscrit deux buts lors du quatrième et dernier match de la ronde initiale qui a vu les Blue Jackets balayer, contre toute attente, le Lightning de Tampa Bay, cette formation que la plupart des observateurs voyaient remporter la coupe Stanley.

Une rentrée modeste

Les Blue Jackets ont perdu de grosses pointures pendant la saison morte et le rendement de l’équipe s’en est ressenti.

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Texier tarde à se mettre en marche. Il a d’ailleurs été limité à une faible récolte de deux buts et une passe en 15 rencontres.

À sa défense, le Français s’est blessé au genou droit dans un match contre les Flyers de Philadelphie le 26 octobre dernier, ce qui lui a fait rater les quatre rencontres suivantes.

« Je porte maintenant une attelle, explique-t-il. Ça ne me gêne pas, ça me rassure plutôt. Je suis maintenant habitué et je préfère jouer avec cet équipement. Mon genou ne bouge plus.

« L’incident est arrivé pendant une mise au jeu. Mon genou s’est tourné vers l’intérieur et un adversaire est tombé sur ma jambe. J’ai été chanceux. Ça aurait pu être pire.

« J’avoue que j’aurais préféré contribuer davantage cette année. Je sais que je peux faire mieux. L’équipe doit passer en premier. Depuis quelque temps, on se comporte mieux. Chacun doit y mettre du sien, moi le premier. »

Une recette de... Bouillabaisse

Dès sa première visite dans le vestiaire, Texier s’est senti intégré à sa nouvelle équipe. Et il a pu compter sur la contribution fort appréciée de Pierre-Luc Dubois.

« Il m’a pris sous son aile et il a été d’une aide précieuse, a reconnu Texier. Je m’entends vraiment bien avec lui. C’est une personne qui a à cœur mon bien-être. Je sais qu’il va toujours m’inviter pour qu’on passe du bon temps ensemble. Il y a d’autres choses que le hockey. »

Dubois a souligné mardi matin qu’il invitait régulièrement son coéquipier à venir prendre un repas à la maison.

« J’aime cuisiner, a raconté le centre québécois et meilleur pointeur des Blue Jackets. Je n’aurais jamais pensé jouer dans la LNH avec un Français, mais on a une belle relation. On s’amuse bien sur la patinoire et à l’extérieur.

« Il veut souvent que je lui prépare une bouillabaisse [une spécialité marseillaise], a affirmé Dubois qui tient ce talent culinaire de son père. Je travaille encore là-dessus. Je lui en ai promis une bientôt. »

Texier, lui, admet que Dubois est plus doué que lui dans la cuisine.

« Il m’impressionne, c’est certain, relate le Français, mais bon, on est encore loin de la haute gastronomie française... »

Savard : « Un très bon lancer »

David Savard est un autre porte-couleurs des Blue Jackets qui se réjouit de la venue de Texier.

« Moi non plus, a indiqué le défenseur québécois, je n’aurais jamais pensé avoir un Français comme coéquipier. Mais il a mérité sa place.

« Il provoque beaucoup de chances de marquer et il est un joueur dangereux pour l’adversaire. Il possède un très bon lancer. Ce n’est qu’une question de temps pour qu’il puisse retrouver sa touche. »