«Un manque d’opportunisme» –Brendan Gallagher

Le Canadien et les Blue Jackets se sont échangé bon nombre d’occasions de marquer au cours de cette rencontre. À ce chapitre, le Tricolore a connu ses meilleurs moments au deuxième vingt. Selon Brendan Gallagher, c’est là que le match s’est joué.

« Je ne vois pas autre chose qu’un manque d’opportunisme. On n’a pas su saisir les occasions, spécialement en deuxième période. En ratant toutes ces chances, on leur a permis de revenir dans le match. Voilà l’erreur qu’eux n’ont pas commise en troisième période. »

– Brendan Gallagher

La première unité du Canadien a accompli du bon boulot. En première période, Tomas Tatar, Phillip Danault et Brendan Gallagher ont servi d’inspiration au reste de l’équipe, qui tardait à se mettre en marche.

« La différence ce soir [mardi], c’est que les Blue Jackets ont su capitaliser sur leurs chances. Pas nous. On méritait un meilleur sort. Mais d’un autre côté, c’est sûr que, défensivement, certaines erreurs nous ont coûté cher. »

– Phillip Danault

Artturi Lehkonen a mis fin à une séquence de six matchs sans but. Un soulagement pour lui. Évidemment, il aurait souhaité marquer dans une cause gagnante.

« Sur mon but, tout le crédit revient à Phillip [Danault], qui m’a fait une passe parfaite. Je n’ai eu qu’à loger la rondelle dans un filet ouvert. On s’est bien comportés pendant deux périodes, mais ça s’est gâté en troisième, particulièrement lors des 12 dernières minutes. »

– Artturi Lehkonen

Meilleur buteur des Blue Jackets avec neuf buts, Pierre-Luc Dubois a fait scintiller la lumière rouge deux fois au cours d’une rencontre pour la première fois de la saison.

« C’est le type de match qui est bon pour notre confiance. Ça fait déjà un moment qu’on se dit qu’à force d’obtenir une vingtaine d’occasions de marquer par rencontre, la chance va finir par tourner. Ce fut le cas ce soir [hier]. »

– Pierre-Luc Dubois