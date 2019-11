CAUCHON, Raymond

"dit Laverdière"



Au CSSS Alphonse-Desjardins/site Paul-Gilbert, le 15 novembre 2019, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Cauchon dit Laverdière, fils de feu madame Alda Gosselin et de feu monsieur Théodore Cauchon.La mise en terre se fera au cimetière St-Romuald à une date ultérieure. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Annette, feu Richard (Patricia Picard), feu Marguerite, feu Thérèse (feu Michael Sullivan), feu Maurice, feu Benoit, feu Joseph (feu Elvine Vaillancourt); outre sa belle-soeur Patricia Picard, il laisse dans le deuil ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'unité Oasis du Centre Paul-Gilbert, pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, 975, rue de la Concorde, Lévis, Québec Téléphone : 418 380-8997 Site web : www.csssalphonsedesjardins.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.