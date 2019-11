MERCIER, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 novembre 2019, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédé M. Jacques Mercier époux de dame Gaétane Vézina. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles et son gendre: Sophie (Guy Breton), Valérie; ses petits-enfants: Ève-Marie, Xavier et Jérémy Breton, Sabrina Mercier Diaz; son frère et sa belle-sœur: Daniel (Rachel Desroches); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: Richard (Orietta Cloutier), Diane (Réal Gagnon), Pierre (Henriette Langlois). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères: Lisette (Lucien Simard), Pauline (Emilien Poliquin). Un remerciement spécial au Dre Marie-Claude Vandal, cardiologue et Mme Marie-Pier Gosselin, infirmière praticienne pour leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (Hôpital de l'Enfant-Jésus) 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca