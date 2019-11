CARBONNEAU, Monique



Au Pavillon Maisonneuve-Rosemont, le 30 octobre 2019, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée Mme Monique Carbonneau, fille de feu Léo Carbonneau et de feu Marie-Ange Marceau, veuve de feu René Morin. Elle demeurait à Montréal. Elle rejoint son fils feu Pierre Ratté, et elle laisse dans le deuil sa fille Martine, son petit-fils Éric, ainsi que ses deux arrière-petites filles: Élodie et Florence; ses frères et sœurs: Gaston (Danielle Aubut), feu Pauline (Pierre Beaulieu), feu André (feu Pierrette Gagnon) et Francine (André Morency); ainsi que plusieurs ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au Mausolée une heure avant la liturgie. Un merci spécial à tout le personnel des soins palliatifs du Pavillon Maisonneuve-Rosemont pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.